Pese a derrota ante Borussia Dortmund: Manuel Pellegrini deja importante mensaje para el Real Betis

El ingeniero recalcó que siguen en competencia y que solo fue un tropezón en la Champions League. "Hay un plantel muy comprometido", recalcó

Manuel Pellegrini sufrió un duro traspié en la Champions League. El Real Betis logró remontar el marcador y hasta tuvo el triunfo. Sin embargo, un error de su portero definió el resultado y la caída por 2-1 ante Borussia Dortmund.

Presentación que provocó la fuerte autocrítica del ingeniero ya que se derrumbó su racha de tres partidos sin saber de derrotas en el torneo.

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“Nos vamos con amargura por no haber podido conseguir un punto. Creo que el equipo hizo un partido muy correcto desde el primer minuto con la personalidad de salir a buscar el partido, de intentar ganarlo”, confesó el estratega tras el pitazo final.

“El equipo compitió, me quedo conforme con lo que se hizo y, por supuesto, amargado de no haber conseguido un punto en un reducto que sabemos que es difícil, pero que igual nos mantiene con 9 puntos de 12, cosa que es un muy buen rendimiento en la Champions”, agregó mirando el vaso medio lleno.

Manuel Pellegrini y el complicado fixture del Real Betis

Pero más allá de la caída ante Borussia Dortmund, Manuel Pellegrini da vuelta la página y ya empieza a pensar en los próximos partidos con Real Betis.

Un calendario que será más que robusto ya que viene una seguidilla de partidos donde también aparece el clásico ante Sevilla.

“Hay un plantel involucrado donde ellos ellos me dan a mí, viéndolos entrenar todos los días en la semana, me dan la facultad de poder hacer rotaciones, de no cargar un once con tantos partidos. Vamos a jugar creo que ocho partidos en 25 o 26 días”, recalcó Pellegrini.

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Por lo mismo, indicó que va a seguir dandole oportunidades a todos sus pupilos para seguir luchando tanto en LaLiga, Champions League y Copa del Rey que de momento se suspendió por la lamentable muerte de Jesús de Miguel.

Lo que vuelve a ser una señal clave en que seguirá hasta que termine su contrato a mediados de 2027, y mientras no haya ninguna señal de renovación, cumplirá su palabra y terminará su ciclo como lo indica su contrato.

“Después viene el parón de selecciones y volvemos a jugar otros ocho partidos. Así que hay un plantel muy comprometido en un proyecto, hay un plantel que está convencido de lo que hace y tenemos que demostrarlo tal como lo hemos hecho en esta primera parte de la temporada, tratar de mantener el rendimiento con la regularidad hasta el final”, resaltó.