La cita se desarrollará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la tradicional Medialuna del Recinto SAGO, con la participación de destacadas colleras de la zona, ganado de primer nivel y un completo panorama para toda la familia corralera.

Este fin de semana las miradas se trasladarán a la Medialuna del Recinto Sago, escenario donde se disputará el tradicional Rodeo Zonal Sur, que esta temporada será organizado por el club Osorno Cancura de la Asociación Osorno.

El recinto osornino albergará a las mejores colleras de la zona sur, que irán en la búsqueda de los anhelados puntos y el codiciado requisito para avanzar rumbo a los Clasificatorios de la temporada y llegar al 78° Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental de Rancagua.

En la memoria reciente de esta competencia destaca la actuación de los jinetes Felipe Kilaleo y Juan Ignacio Vargas, quienes se coronaron campeones en la versión anterior disputada en la medialuna de Purranque (organizada por la Asociación Río Rahue) tras totalizar 30 puntos buenos en los lomos de Esencia y Morena Mía.

La acción en el Recinto SAGO arrancará el sábado 7 de noviembre, a contar de las 08:00 horas, con el inicio de la Serie Criadores. La jornada sabatina continuará de forma continuada con las series Caballos, Yeguas, Potros y Primera Libre.

El domingo, a las 08:00 horas, se disputa la Segunda Libre, para dar paso de inmediato a la Tercera Libre y al Movimiento a la Rienda. Con estas competencias se terminarán de definir las últimas colleras clasificadas que animarán la gran Serie de Campeones, pactada para las 16:00 horas.

Transmisión

El evento será transmitido íntegramente vía streaming a través de la cuenta de YouTube del canal Rodeo y Tradición. El detalle de la cartelera de transmisiones y la programación de los demás rodeos del fin de semana se pueden revisar en los sitios oficiales ferochi.cl/cartelera y caballoyrodeo.cl .

Panorama familiar

Junto a la competencia en la medialuna, el Recinto SAGO albergará atractivos gastronómicos y de entretención para todo el público. Habrá muestras de artesanía local, talabartería, puesto de planchado de sombreros y juegos inflables para los niños. En el casino oficial se ofrecerán almuerzos típicos con empanadas, cazuelas y plateadas.