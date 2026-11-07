El histórico arquero habló con RedGol sobre la definición de los Albos ante Ñublense.

Claudio Bravo participó en la Teletón 2026 en el tradicional encuentro entre famosos y ex jugadores. Ahí se dio un tiempo para hablar con RedGol sobre Colo Colo.

Los Albos viven un momento de mucha emoción. Están a un triunfo de ganar el título, algo que pueden concretar este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en Chillán. Ningún hincha del equipo de Macul dormirá tranquilo en la previa a la gran jornada.

El análisis de Claudio Bravo

Claudio Bravo, como buen capitán, suele ser medido y certero en sus palabras. Si bien no da por listo el título para Colo Colo, sabe que los dirigidos por Fernando Ortiz han sido el mejor equipo del año y que han hecho mérito para dar la vuelta olímpica.

“Bueno, más que el pronóstico numérico del resultado, creo que es evidente que Colo Colo tiene la primera opción en cuanto a ser campeón. Creo que ha sido el equipo más regular en este torneo y el merecedor también de coronarse nuevamente como campeón“, explicó Bravo a RedGol.

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Para el bicampeón de América con Chile, uno de las cosas que ha hecho bien Colo Colo es darle espacio a los juveniles. Gabriel Maureira, Leandro Hernández, Francisco Marchant y Gedeón Díaz, entre otros, han sido fundamentales para los Albos en este 2026.

“Soy un luchador de que se le generen más oportunidades a la gente joven, independiente de si es Colo Colo u otro club, creo que es primordial el crecimiento de nuestra gente, que es lo que potencia al final a nuestras selecciones, porque en el caso nuestro lo vivimos. Tuvimos oportunidades, relativamente jóvenes, las supimos aprovechar y mira lo que pasó“, detalló el ex Barcelona.

En esto último, Claudio Bravo destacó el trabajo de Héctor Tapia y Fernando Ortiz. “Colo Colo ha sacado un sinnúmero de jugadores en este último tiempo. Meritorio de lo que está haciendo Héctor en divisiones menores, meritorio también lo que hace Ortiz con generarles oportunidades a estos nuevos jugadores, así que maravilloso que el fútbol chileno se nutra con gente joven”, cerró el ex arquero albo.