El título de Colo Colo confirmó que Universidad de Chile estará 10 años sin ganar el torneo nacional. Mariano Puyol comentó el presente de los Azules en el cierre de temporada.

El Romántico Viajero no da la vuelta olímpica en la liga chilena desde el primer semestre del 2017, bajo el mandato de Ángel Guillermo Hoyos. Desde entonces, solo han conquistado una Copa Chile y la Supercopa. Incluso, estuvieron cerca de irse al descenso en 2021.

Puyol defiende la continuidad de Fernando Gago

Mariano Puyol es una leyenda de Universidad de Chile, por lo que como buen hincha azul, lamentó que el club de sus amores se quedara con las manos vacías. De todos modos, sabía que dar vuelta la tabla ante los Albos era muy difícil.

“Yo sabía que Colo Colo iba a ser campeón. Era muy difícil remontar la diferencia de puntos que tenían, incluyendo antes del partido con U. Católica. Era muy complicado que perdiera todos los partidos. El inicio de campeonato con Paqui Meneghini fue lo que marcó la diferencia. Ahí gran parte de la pelea por el título se puso cuesta arriba”, indicó Puyol a RedGol.

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Puyol fue una de las grandes figuras del Romántico Viajero en uno de sus periodos más complejos, cuando entre 1969 y 1994 no levantaron ningún título nacional. Ahora ya van 10 años y algunos hinchas ya comienzan a asustarse con repetir ese oscuro capítulo. El “11” le quita gravedad al tema.

“Bueno ya estamos acostumbrados a esas rachas, así que mientras no sean 25 años… yo creo que lo más importante ahora es la cosa dirigencial, vienen tiempos de cambios y ojalá que positivos para el club. He escuchado que la Casa de Estudios pondrá sus condiciones y eso es fundamental para que haya gente íntegra. Todo lo que ha sucedido, quieran o no, afectan“, indicó el zurdo.

Desde 2017 que la U no sale campeón de la liga chilena. Imagen: Photosport

Algunos han cuestionado el trabajo de Fernando Gago, aunque para Puyol, no hay dudas que debe continuar en la U. “A mí me gusta Gago, especialmente porque confió en los jóvenes y les dio espacio. Eso es un gran valor y es lo que ha sucedido históricamente en Universidad de Chile. Tiene buenos referentes como Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. El sentido común dice que debe seguir“, cerró.