Gokú le metió presión a uno de los jugadores indiscutidos de Fernando Gago.

Universidad de Chile se enfoca en la pelea por clasificar a Copa Libertadores. Diego Rivarola comentó este escenario, donde hay un jugador al cual le exige más para este momento.

El Romántico Viajero tiene una intensa lucha con Universidad Católica por quedarse con el segundo pasaje a la competición de clubes más importante de América. Por ahora el Bulla supera a los Cruzados por dos unidades, pero no tienen margen de error.

La exigencia de Diego Rivarola

Agustín Arce ha sido uno de los mejores jugadores de Universidad de Chile en la temporada. Con la llegada de Fernando Gago, este empoderó al joven volante, pero a veces se le cuestiona que es “intermitente” dentro de la cancha. Es lo que aseguró Diego Rivarola.

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“Arce tiene cosas distintas, pero tiene que ser más protagonista, el 10 de la U tiene que ser protagonista“, indicó Gokú en el programa Leones Sueltos. Para Rivarola, el futbolista de 21 años tiene que empoderarse si va a ser el conductor del equipo.

“Unos pueden decir que no es un diez, pero está cumpliendo ese rol medianamente, entonces él tiene que sentirse más dueño de la camiseta 10 de la U, es tuya Arce, dale más“, insistió el oriundo de Mendoza.

Arce es uno de los fijos de Fernando Gago. Imagen: Photosport

Agustín Arce asumió la titularidad luego de la partida de Francisco “Paqui” Menieghi. En la temporada 2026 ha jugado 33 partidos, anotando 13 goles y entregando 6 asistencias. Una de sus principales virtudes es el disparo de larga distancia.

“Tiene buena pegada y un muy buen juego, tienes que ser más protagonista“, cerró Diego Gabriel Rivarola. El próximo partido de Universidad de Chile será el sábado 21 de noviembre ante O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua.