Último minuto: Mamá de Charles Aránguiz sufre violento robo

Maria Sandoval, madre del Bicampeón de América, lamentó atracó en su domicilio en la comuna de Puente Alto.

Charles Aránguiz se ha transformado en el gran referente de Universidad de Chile. Desde su vuelta al país, ha sido el líder del Romántico Viajero y el encargado de comandar al equipo ante cada desafío deportivo.

Retorno al club de sus amores donde fue clave su madre Mariana Sandoval. Ella fue una de las encargadas de apoyar a su hijo y hoy volver a defender la camiseta de la “U”.

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El tema es que está jornada sufrió una compleja situación. Lo que afectó directamente a su madre. Según pudo averiguar Redgol, esto tuvo relación a que se reportó un robo en el domicilio de Mariana Sandoval en la comuna de Puente Alto.

Según lo informado, el atraco se concretó luego de que reventaran una de las chapas de la casa. Además esto se registró cuando no se encontraba nadie de la familia de Aránguiz. Por lo que no se reportaron lesionados.

Madre de Charles Aránguiz sufrió el robo de su domicilio

Entre los sustraído se indica que hasta habría prendas deportivas que utilizó el Bicampeón de América a lo largo de su carrera.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Aránguiz?

Charles Aránguiz tiene contrato hasta finales del 2026 con Universidad de Chile. Pero desde Azul Azul han recalcado que el objetivo principal es concretar su renovación.

A tal punto que será uno de los encargados de comandar la celebración de los 100 años, por lo que su permanencia no está en duda. Incluso se habla que el último gran contrato sería hasta 2028.