Los históricos de la U aseguran que, por su problema en Montreal, es el momento para llamarlo y ofrecerle algo atractivo.

Universidad de Chile comenzó a retomar el rumo de todos los últimos mercados de fichajes, con el nombre de Alexis Sánchez tomando protagonismo como refuerzo para los 100 años.

Si bien, la historia está acompañada por el proceso de venta del Montreal, que podrían desencadenar en una salida anticipada del tocopillano, ya hay reacciones en el mundo azul.

Esto, porque, teniendo en cuenta la última campaña, es difícil que muchos clubes en el mundo se fijen en poder contratarlo, donde aparece la gran oportunidad de la U, que dos históricos llaman a tomar con todo.

¿Alexis Sánchez será la gran celebración de la U en los 100 años?

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La oportunidad de la U con Alexis Sánchez

Héctor Hoffens conversó con Redgol, donde asegura que después de tanto hablar, de tantas temporadas sonando en Universidad de Chile, esta puede ser la vencida.

“Hay que pensar en 2027 y formar un gran plantel, un equipo competitivo y si hoy esta la posibilidad de contactar a Alexis, que esta con varios problemas en su equipo, que será vendido“, explica.

“Creo que si se ponen las pilas los dirigentes para contactarlo y traerlo de una vez por todas, sería un refuerzo maravilloso para ser campeón, porque la U lo necesita; es ahora o nunca“, destaca.

Algo similar a lo del técnico bicampeón con la U, César Vaccia, quien también respalda la intención: “Siempre he pensado que en el fútbol uno jamás puede ser tan categórico y mira como se dan las oportunidades en la vida. Alexis Sánchez nuestro querido Alexis, es posible que quede libre, porque el club cambia de dueño, desconozco la parte legal, pero podría ser que tome una decisión y pueda seguir jugando y qué mejor que en la U, si existe una pequeña opción la u se la puede jugar”

“Alexis necesita cariño y sentirse el niño maravilla que siempre fue y los hinchas todos los que queremos el fútbol estaríamos felices, si es que existe la opción de que la dirigencia haga esfuerzo, y que Alexis quiera venir, sería un sueño cumplido”, finaliza.