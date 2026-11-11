Su club sale a la venta y hasta puede cambiar de ciudad, por lo que a los 37 años se vuelve a abrir una opción del retorno a Chile.

Ya parece broma, pero el nombre de Alexis Sánchez nuevamente comenzará a rondar en el mercado de fichajes y en especial en Universidad de Chile, luego de su pésima campaña en la MLS.

El Montreal anunció que comenzará su proceso de venta y que incluso no descartan cambiar de ciudad, lo que abre la puerta a una salida del tocopillano por adelantada.

Si bien tiene contrato hasta fines de 2027, tiene cláusulas que permiten su salida, donde algunos medios ya lo hacen apuntar a la U, con un regreso a Chile prometido por el jugador.

El Montreal de Alexis sigue con su campaña desastrosa.

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¿Alexis para los 100 años de la U?

Los hinchas de la U saben que cada vez que se habla de Alexis Sánchez la historia no termina bien, por lo mismo, en un nuevo capítulo de rumores prefieren no encender la llama de la ilusión.

Luego de un cierre de año para el olvido, donde terminó último en su conferencia con el Montreal, además con números demasiados extraños para su carrera, con cero asistencias y cero goles, el tocopillano debe plantear su futuro.

Es acá, donde medios como El Mercurio, Chilevisión, ponen sobra la mesa el retorno al país del Alexis, teniendo en cuenta la cercanía que siempre se ha cargado con los azules.

De mantenerse en la MLS tendrá que esperar hasta el mes de febrero para volver a competir, por lo que ahora está en sus manos el regreso a Chile o buscar otro horizonte a los 37 años.