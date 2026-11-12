El futuro del delantero chileno no está claro, ya que no está cómodo en la MLS y no tiene pensando en llegar a la U.

La estadía de Alexis Sánchez en la MLS no ha sido lo esperado. El delantero chileno aún no es factor en CF Montreal, el peor equipo del certamen estadounidense.

El Niño Maravilla llegó al cuadro con sede en Canadá como “jugador franquicia”, es decir, uno de los mayores precios del plantel, sin embargo, su rendimiento ha estado lejos del estatus que tiene el tocopillano.

Alexis completa 17 partido con la camiseta de Montreal, en los que estuvo 950 minutos en cancha. Su aporte, hasta ahora, es cero goles y cero asistencias, por lo que está pensando en dejar el conjunto norteamericano.

ver también Ni para el centenario azul: Alexis Sánchez otra vez rechaza a Universidad de Chile

Ex Colo Colo se ilusiona con el regreso de Alexis Sánchez

Ante el mal momento de Alexis Sánchez otra vez se levantó el rumor sobre una posible llegada del goleador a Universidad de Chile, el supuesto club de sus amores, situación que se descartó rápido.

El tocopillano no tiene pensando en venir al cuadro azul, ante lo cual el ex delantero de Colo Colo Carlos Gustavo de Luca, se plantea la chance de que el ariete vuelva a defender los colores del elenco albo.

La idea de Alexis es no volver aún a Chile, pero a pesar de ello el ex atacante del Cacique cree que la vitrina de la Copa Libertadores puede ser tentadora.

Alexis Sánchez en Montreal. Foto: Stephen Brashear-Imagn Images

“Me parece a mí que está para jugar todavía. A Colo Colo le vendría bien porque va a participar otra vez de la Copa Libertadores, y es importante que tenga un par de jugadores de experiencia como Vidal y Alexis Sánchez”, dijo el argentino a RedGol.

“Me parece que le va a venir muy bien, tanto para el vestuario como para la cancha, contar con dos jugadores de la experiencia de Vidal y Alexis Sánchez”, cerró De Luca.

Por ahora, un supuesto regreso de Alexis Sánchez no alcanza a ser ni siquiera un rumor, pero un ex albo aprueba sin dudarlo un inesperado retorno del Niño Maravilla al Monumental.

En síntesis

Alexis Sánchez suma 17 partidos , 950 minutos , cero goles y cero asistencias en CF Montreal .

suma , , y en . El delantero chileno analiza dejar la MLS y descarta fichar por Universidad de Chile .

y descarta fichar por . Carlos Gustavo de Luca respalda un posible regreso de Alexis Sánchez a Colo Colo.

ver también Aprueban los dos fichajes “tipo Pablo Solari” que tiene en la mira Colo Colo: “Apuesta a futuro”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera