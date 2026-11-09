El delantero de Universidad Católica lleva más goles que el 9 de Colo Colo, pero el cordobés ya obtuvo el título de la Liga de Primera.

Colo Colo sigue extendiendo su ventaja ante el resto de los clubes del fútbol chileno, porque este domingo con mucho sufrimiento se quedó con el título de la Liga de Primera.

Los albos hicieron un bajo partido ante Ñublense en Chillán, pero les alcanzó para ganar por 2-1 con un gol en el tiempo agregado de Marcos Bolados, que se convierte en el título número 35 de su historia.

Un jugador clave en el título y en la victoria de Colo Colo ante los chillanejos fue Javier Correa, quien compite para ser elegido el mejor futbolista de la temporada 2026 y su presencia en el campeón le da bonos extras.

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Carlos Gustavo de Luca elige a Javier Correa sobre Fernando Zampedri

Correa compite con el goleador de Universidad Católica Fernando Zampedri, quien se empina como el máximo artillero de la temporada con 29 tantos, frente a los 18 del atacante albo.

El ex delantero de Colo Colo Carlos Gustavo de Luca conversó con RedGol y alaba al cruzado, pero asegura que la obtención del título nivela la balanza a favor del cordobés.

Javier Correa con la copa de campeón de la Liga de Primera. Foto: Andres Pina/Photosport

“Católica terminó en el segundo o tercer lugar, y Zampedri la verdad es que hizo unos campañones. Correa anotó menos, pero colaboró mucho para el campeonato. Siempre el mejor jugador se elige del equipo campeón, así que puede ser él”, dijo el argentino.

Colo Colo y Universidad Católica justamente se verán las caras el próximo domingo 22 de noviembre, cuando desde las 18:00 horas se midan en el estadio Monumental.

En síntesis

Colo Colo ganó la Liga de Primera 2026 y sumó su estrella 35 de forma anticipada.

y sumó su estrella 35 de forma anticipada. Marcos Bolados anotó el gol decisivo en el triunfo 2-1 ante Ñublense en Chillán.

en el triunfo 2-1 ante Ñublense en Chillán. Colo Colo jugará semifinales de Copa Chile frente a O’Higgins tras coronarse campeón del torneo.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera