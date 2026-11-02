Viral burla del Toro: Zampedri le toca la oreja a U de Chile hasta con mayúsculas

El goleador argentino no dejó pasar la oportunidad y repasó al archirrival luego del triunfo. La cuenta oficial de los cruzados también se sumó al festín virtual.

Siguen los festejos en U Católica, donde Fernando Zampedri fue quien lideró la celebración post triunfo 1-0 en el Clásico Universitario. El Toro se jugó un partido aparte ante el archirrival, con constantes roces con jugadores de la U.

Fue así que tras el pitazo final, el goleador cruzado llamó hasta a los peloteros a que se unieran a la foto del triunfo. Con dedicatoria especial a U de Chile, el argentino tecleó un provocador mensaje.

“Que PRIVILEGIO nuestro ESTADIO U Católica… Los 3 puntos en casa, con nuestra gente. ESTO ES CATÓLICA, fue una fiesta, gracias Cruzados y cruzadas por el aguante de siempre”. posteó el Toro en su cuenta de Instagram.

U Católica también pegó en redes sociales

Si Fernando Zampedri le tocó la oreja a U de Chile tras el triunfo 1-0 en el Claro Arena, U Católica no se quedó atrás. Los cruzados ocuparon su cuenta de Instagram para publicar el mensaje “En casa propia manda el dueño”, dedicado al archirrival.

El Toro vivió un partido aparte ante el archirrival.

En cuanto al Toro, el jugador protagonizó uno de los virales del partido cuando acusó a Igor Lichnovsky de taparse la boca para decir algo. El argentino fue corriendo a acusar al defensa azul, aunque Diego Flores no lo expulsó finalmente.

El “9” de la franja lleva 27 tantos este año y lidera, como tantas veces, la tabla de goleadores del torneo. En caso de finalizar el año en el top artillero, será siete veces seguidas el más anotador del fútbol chileno.

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U Católica llegó a 46 puntos y quedó a dos de la U, en la lucha por el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores. En la próxima fecha, los cruzados recibirán a Deportes Limache, en duelo a jugarse el domingo 8 de noviembre en el Claro Arena.

Los posteos cruzados: