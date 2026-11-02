TNT Sports repasa sin piedad a la Delegación Presidencial: “Demasiada improvisación”

La señal deportiva reclamó por el cambio de horario y que finalmente impacto en el desarrollo del espectáculo en el Claro Arena.

Universidad Católica tumbó a la “U” y se metió en la lucha por el Chile 2 en la Liga de Primera. Con solitaria anotación de Clemente Montes, los cruzados vencieron al Romántico Viajero y acabaron con la buena racha de Fernando Gago.

Sin embargo, un partido aparte se jugó fuera de la cancha. Esto porque el cambio de horario que se registró el mismo viernes 30 de octubre, puso en riesgo la realización del partido.

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De estar toda la semana programado a las 17:30 horas, a último minuto pasó a las 12:30. Lo que fue justificado por la Delegación Presidencial.

“Se tomó la decisión para evitar el riesgo que implica la posibilidad de tormenta eléctrica en la tarde, en el horario que estaba programado el partido, y también la eventual posibilidad de precipitaciones en una zona que ya ha sido golpeada por la activación de la Quebrada Honda”, explicó Germán Codina.

Esto también se replicó en la previa del duelo entre la UC y Audax Italiano. Sin embargo, en ambas instancias no hubo precipitaciones ni se lamentaron emergencias.

El reclamo de TNT Sports contra la Delegación Presidencial

Por lo mismo, desde la señal deportiva reclamaron con todo por lo ocurrido en el clásico universitario. En especial por la falta de criterio al modificar un partido de la talla de Universidad Católica vs la U, mientras otros espectáculos -también en la capita- no sufrieron ninguna incomodidad.

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“Una vez más una alerta climática terminó condicionando el espectáculo: partido reprogradado en un horario desfavorable y sin posibilidad de realizar TST post partido desde el estadio”, lamentó Robert Nicholson, actual Head of Sports Chile de TNT Sports.

“Finalmente no ocurrió nada. ¿Hasta cuándo los hinchas deberán asumir las consecuencias de decisiones basadas en factores externos? ¿Se aplica el mismo criterio para todos los espectáculos? La misma vara y el respeto por el público no deberían ser negociables”, agregó en sus redes dejando en evidencia el actuar de la Delegación.

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Pero el que fue más allá fue Manuel De Tezanos. El hombre del “Balong” aprovechó el inicio de Todos Somos Técnicos para lamentar la poca preparación que han presentando autoridades. Y hasta hizo la comparación con el concierto de Iron Maiden, que se registró sin ninguna complicación en Ñuñoa.

“Estamos esperando que llueva y la tormenta eléctrica. ¿Hoy toca Iron Maiden? Ah, no, ese no lo adelantaron. Es curioso. Lo único positivo es que pude ver a muchas familias. Pero es demasiada improvisación”, sentenció.