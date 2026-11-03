El histórico dirigente Pablo Hoffmann conversó con RedGol y analizó la situación por la que puede pasar Deportes Limache.

En el fútbol chileno nos acostumbramos a que los torneos se resuelvan por la vía administrativa, en vez que en la cancha. La Liga de Ascenso lleva 3 años definiéndose por el “escritorio” y ahora hay rumores de que los fallos por secretaría llegan a la Liga de Primera.

El periodista Cristián Caamaño contó en radio Agricultura que se está trabajando en una denuncia contra Deportes Limache, por supuestos “pagos en negro”, por lo que el cuadro que está en el cuarto lugar de la tabla puede ser castigado.

La situación aún no está del todo clara, es por ello que en RedGol llamamos al ex gerente general de la ANFP, Pablo Hoffmann, quien con lujo de detalles explicó la situación que puede complicar al cuadro limachino.

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Pablo Hoffmann analiza la posible denuncia contra Deportes Limache

El histórico dirigente, que también trabajó por largos años en O’Higgins de Rancagua, señaló que aún no hay nada claro y que cualquier “escritoriazo” pudo haberse evitado, pero el Consejo de Presidentes de la ANFP no lo quiso.

“Esto tiene una solución que, desgraciadamente, no se quiso implementar. La regla debería ser que el primero es campeón y descienden los últimos de acuerdo con las bases; eso se mantiene inalterado. Sin embargo, en caso de que haya una falta grave o un delito, los últimos descienden igual, pero además bajaría el equipo que cometió la falta. De tal manera, se salva el aspecto deportivo, que es el origen de todo campeonato. Pero cuando eso se presentó, no fue aprobado. Creo que eso es nefasto, es una falta de respeto y se pierde seriedad; tendríamos más auspiciadores y ganaríamos mucho con eso, pero no se hizo”, lanzó Hoffmann.

Limache mira con miedo al “escritorio”. Foto: Andres Pina/Photosport

Sobre el cuadro Tomatero fue enfático: “pero lo de Limache yo lo vería aparte, porque por el momento es solo una especulación“.

“No complica (la tabla de posiciones), porque esas cosas se tienen que denunciar. Te puedo asegurar que, si se denuncia y se comprueba, se tendría que ir el año que viene. No hay que mezclar cosas eventuales con cosas juzgadas”, agregó el especialista.

Para cerrar, Pablo Hoffmann fue enfático en contar que “el campeonato ya está, esto es una investigación. Los tribunales se toman su tiempo y se sanciona cuando el tribunal falle. Si es inocente, no pasa nada; y si es culpable, se va a tener que ir. Así de simple“.

El manto de dudas cubre ahora a la Liga de Primera, con una posible denuncia contra Deportes Limache, que ensuciaría el final del torneo nacional.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera