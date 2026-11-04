Tras conocerse el rumor de que hasta tres equipos buscarían ir en contra del cuadro "tomatero", en Quilín tomaron providencias a fin de evitar un nuevo "escritoriazo".

Tras la disputa de la jornada 26 en Liga de Primera apareció con mucha fuerza la información de que varios clubes estudian la posibilidad de entablar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra de Deportes Limache.

Fue el periodista Cristián Caamaño quien aseguró que el recurso es para demostrar que el cuadro tomatino realizó “pagos en negro” a un futbolista, donde el apuntado es el volante César Pinares que jugó el primer semestre allí y hoy juega en Audax Italiano.

Pues bien, fue en Radio ADN que el reportero Eduardo Figueroa reveló la postura de la ANFP sobre la opción de un nuevo escritoriazo, ahora en la máxima categoría del fútbol chileno. “Ni de la Unidad de Control Financiero, ni del Oficial de Cumplimiento, ni del directorio estudian presentar acciones contra Limache”, afirmó.

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El aviso de ANFP a clubes por posible “escritoriazo” contra Limache

Incluso, el comunicador indicó que desde Quilín le hicieron una advertencia a los equipos que buscan esta vía, donde los rumores apuntan a que son el propio Audax y el hoy colista del torneo, Unión La Calera, que hace referencia a los últimos escritoriazos en Primera B.

“Si se toma el antecedente de Puerto Montt, es muy probable que la respuesta del Tribunal de la ANFP sea que como clubes pueden denunciar, pero no se analiza el fondo de la denuncia porque no se ven directamente afectados“, complementa Figueroa.

Para finalizar, el periodista advierte que “por ahora, lo de Limache queda en el ámbito de la rumorología, todavía no hay nada concreto”. De todas formas, con cuatro fechas por disputarse, cualquier cosa puede ocurrir en los escritorios del fútbol chileno.

En síntesis