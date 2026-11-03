El golero de 34 años, campeón de la Copa Libertadores en Flamengo de Brasil, tuvo su segundo partido a gran nivel en el Tomate Mecánico y repasó ese tiempo sin jugar en Deportes Concepción.

Por segundo partido consecutivo, el portero brasileño César Dutra fue figura en Deportes Limache. Esta vez, brilló en el triunfo por 2-0 que su equipo firmó ante Audax Italiano en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández. Pudo dejar su arco invicto.

Al igual que había hecho en la victoria del equipo dirigido por Víctor Rivero en la visita a Universidad de Concepción. Por lo mismo, fue valorado por la transmisión de TNT Sports y los participantes lo distinguieron como la figura de la cancha. No ocultó su orgullo por ese reconocimiento.

“Agradezco, primero y más que todo, a dios por la oportunidad de estar acá. Fue un partido muy difícil. Todo el equipo tuvo el esfuerzo grande para lograr esta victoria. El trabajo y lo que hacemos día a día nos hace lograrlo”, afirmó Dutra, quien el primer semestre de 2026 lo jugó en Deportes Concepción.

César Dutra y una de las tapadas que tuvo ante Audax Italiano. (Andrés Piña/Photosport).

Añadió que “pero también la esperanza, la fe y creer que hay un dios que cuida de nosotros también hace la diferencia. Ahora tenemos cuatro fechas más, debemos mantenernos. Dios quiera que logremos algo grande para el equipo”. La esperanza del Tomate Mecánico está en sellar su presencia en un torneo internacional.

“Este momento lo dejo para ustedes. Para mí lograr sostener el arco invicto junto con mis compañeros es lo que más quiero. Tenemos que seguir, agradezco a todos los que están comprometidos en el proceso”, añadió Dutra, quien fue parte del plantel de Flamengo que ganó la Copa Libertadores en 2019. No quiso escoger su mejor atajada ante los Tanos.

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César Dutra aborda su revancha en Deportes Limache: “Todos pasan tiempos difíciles”

César Dutra sabe que ha tenido un segundo aire en Deportes Limache tras no haber sido inscrito por el León de Collao durante la segunda parte de la campaña. “Debemos seguir creyendo, trabajando. Tiempos difíciles pasan todos”, afirmó el experimentado golero de 34 años.

“Yo creo que cuando no tuve la posibilidad de jugar ni competir, tuve la gracia de dios y la gente que está cerca de mí: mi esposa y mis hijas, la gente que siempre acompaña para poder aguantar el proceso”, resumió Dutra sobre esa inactividad que se dio en los lilas.

César Dutra en acción durante la victoria del Tomate Mecánico ante los Tanos. (Andrés Piña/Photosport).

Y agregó que “vino la recompensa, estoy contento con esta posibilidad y quedan fechas para el final. Gracias a dios y a la gente que está a mi alrededor”. Por lo pronto, el cuadro limachino deberá preparar la visita al Claro Arena ante Universidad Católica, que llegará envalentonada tras salir victoriosa en el Clásico Universitario 203.

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Así va Deportes Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Limache se ubica en el 4° lugar de la Liga de Primera 2026 con 40 puntos en 26 partidos.