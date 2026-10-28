El goleador del Tomate Mecánico con 14 conquistas en la Liga de Primera 2026 les envió un recado a todos los que miran en menos a su equipo. Aunque también dejó una exigente tarea para las cinco fechas que restan.

Daniel Popín Castro nuevamente apareció con un gol importante para Deportes Limache, que venció por 1-0 a la Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo. Aunque la pasó mal. De hecho, tuvo como buena figura al portero brasileño César Dutra.

El exarquero de Deportes Concepción tuvo al menos dos intervenciones extraordinarias para mantener en cero su portería. En ese contexto, el goleador del Tomate Mecánico quedó envalentonado por la última victoria. Y decidido a tener una revancha.

“Los que quedamos del plantel de 2025 tenemos una espinita clavada junto al cuerpo técnico. Estuvimos a minutos de lograr algo histórico para la ciudad. Y para nosotros mismos”, afirmó Castro en una conversación con DSports Chile. Se refería a la clasificación a un torneo internacional.

Otra imagen del festejo del Popín Castro. (Eduardo Fortes/Photosport).

Algo que el equipo adiestrado por Víctor Rivero hubiera conseguido en caso de conquistar la Copa Chile, trofeo que quedó en manos de Huachipato. “Para el club que siempre lo he dicho, no es chico. Es un club nuevo. Y quiere lograr muchas cosas”, aseguró el atacante, autor de 14 conquistas en la Liga de Primera 2026.

“Nos hemos hecho un nombre en primera división. Espero que este año se nos dé. Estamos en zona de Copa Sudamericana, pero no hemos logrado nada todavía”, añadió el exatacante de Santiago Wanderers y Unión Española, que con 32 años vive el mejor momento de su carrera.

ver también Limache repasa al Conce tras brillante noche de jugador cortado: “No lo pasó bien, pero su premio vino acá”

Popín Castro le pone presión a Deportes Limache: “La tabla está muy estrecha”

Daniel Popín Castro sabe que la Liga de Primera 2026 tiene cinco fechas por jugar y muchas cosas por resolverse para Deportes Limache. De hecho, incluso la lucha por el título está mucho más apretada y Universidad de Chile redujo a siete puntos la ventaja que tenía Colo Colo.

“Quedan cinco partidos y la tabla está muy estrecha. Si perdíamos contra la U de Conce quedábamos 9°. Gracias a dios se nos dio el triunfo sin jugar bien”, admitió Castro en esa conversación que tuvo con el panel de De Fútbol Se Habla Así. De todas maneras, lo importante fue ganar.

Limache celebró con todo el gol ante UdeC. (Eduardo Fortes | Photosport).

Como sea, a esta altura del año, lo relevante es sumar de a tres puntos. “Lo reconozco: no hicimos un buen partido. Pero nos pudimos mantener ahí”, cerró Castro, la gran figura que tiene el cuadro Tomatero en esta temporada, que espera sellar con un broche de oro internacional.

Audax Italiano en casa; Universidad Católica en condición de visitante; Deportes La Serena como local; Coquimbo Unido en el Puerto Pirata y Deportes Concepción como anfitrión. Esos son los cinco desafíos que tiene por delante el equipo de Rivero.

ver también César Villegas entrega su versión por pelea en el triunfo de Calera sobre Limache: “Celebraron de mala manera”

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Limache vs Universidad de Concepción

Así va Deportes Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Limache marcha en el 6° lugar de la tabla gracias a los 37 puntos que ha cosechado luego de 25 partidos.