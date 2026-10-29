El Tano nuevamente sacó la voz por el volante ofensivo argentino de 35 años, quien por segundo duelo consecutivo será citado, aunque frente a Palestino se quedó todo el encuentro en el banco de suplentes.

En el partido anterior de Colo Colo, que firmó un empate 1-1 ante Palestino, Fernando Ortiz por fin pudo convocar a Claudio Aquino. Eso sí, el enganche argentino de 35 años se mantuvo durante los 90 minutos en el banco de suplentes.

Ni siquiera en el segundo tiempo fue opción para el Tano Ortiz, quien hizo las cinco sustituciones permitidas ante los árabes: hizo ingresar a Cristian Díaz, Iván Román, Erick Wiemberg, Maximiliano Romero y Tomás Alarcón. Pero nada de eso fue suficiente para aguantar el 1-0.

Y Enzo Roco anotó el postrero tanto para rescatar una paridad. Pero esa página ya quedó atrás y el foco del Cacique está únicamente en conseguir los tres puntos como local ante Universidad de Concepción. Un encuentro para el que nuevamente Aquino será considerado.

Fernando Ortiz dio poquísimas luces del momento actual de Aquino. (Diego Martin/Photosport).

“Claudio está en competencia como los demás. No soy de la idea de comprometerme a que un jugador pueda jugar”, aseguró el otrora DT del Monterrey y el América de México para responder una pregunta enviada por los socios al canal de YouTube del Cacique.

Claudio Aquino ha sido mucho menos aporte que el esperado en Colo Colo. (Marco Vazquez/Photosport).

Antes de ser citado ante los Árabes, Aquino estuvo fuera en los albos desde mediados de agosto por una rebelde lesión en la rodilla. Ese problema le permitió jugar cuatro encuentros antes de la recaída. Y ya se había perdido ocho duelos entre mayo y julio.

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Ortiz le abre la puerta al retorno de Claudio Aquino a jugar en Colo Colo

Fernando Ortiz no vio el que empate entre Colo Colo y Palestino fuera el partido ideal para que Claudio Aquino volviera a tener acción dentro de una cancha. El exjugador de Vélez Sarsfield arribó al Cacique como una gran figura del fútbol argentino.

La directiva de Blanco y Negro puso millonarias expectativas en su fichaje, que ha resultado ser de un aporte mucho menor que lo imaginado. En 59 partidos oficiales, Aquino ha convertido ocho goles. También regaló nueve asistencias y sumó 3 mil 694 minutos.

Claudio Aquino en acción por Colo Colo ante O’Higgins, cuadro al que le marcó el 1-0 de los albos en Rancagua. (Andres Pina/Photosport).

“Si es necesario, él está preparado para darle minutos al equipo”, sentenció el Tano Ortiz, quien tendrá al “22” entre las alternativas y recurrirá a él en caso de que su equipo no pueda vulnerar a la Universidad de Concepción. Quizá sea un buen momento para la redención. O quizá no.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la fecha 26?

Colo Colo recibirá a la Universidad de Concepción en la fecha 26 de la Liga de Primera 2026. El partido está pactado para este viernes 30 de octubre a contar de las 19 horas en el estadio Monumental. Y el arbitraje correrá por cuenta de Gastón Philippe.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 con 55 puntos al cabo de 25 partidos. Tiene siete puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile.