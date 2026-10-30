El Tano desclasificó cuál fue su foco principal para levantar la confianza del plantel del Cacique, que llega golpeado al duelo ante el Campanil tras cuatro partidos sin saber de victorias.

Fernando Ortiz tiene clarísimo que Colo Colo debe conseguir los tres puntos cuando reciba a la Universidad de Concepción en el estadio Monumental. Pero también está consciente de que los albos encadenaron una racha poco deseable: apenas tres puntos de los últimos 12 en disputa.

En ese contexto, la misión que tuvo el director técnico del Cacique durante esta semana fue clara. Intentar recomponer la confianza del plantel, que llega de una igualdad postrera ante Palestino. Los árabes rescataron un punto gracias a un tardío gol de Enzo Roco.

Antes de eso, los albos fueron goleados por Coquimbo Unido. Y habían tenido dos empates en fila frente a Huachipato y vs Deportes Concepción en el estadio Monumental, respectivamente. Una seguidilla que se sumó al tranco demoledor que agarró Universidad de Chile para reducir a siete puntos la distancia en la tabla.

Fernando Ortiz intentó recuperar la confianza de sus pupilos. (Diego Martin/Photosport).

“Lo sigo sosteniendo: somos los mismos jugadores que hemos logrado la posición que estamos. Demostración sobre video, no nos olvidamos de jugar. A veces el grado de desconfianza genera una toma de decisiones diferente y se producen errores”, describió el Tano Ortiz.

Agregó que “traté de inculcar mucho más eso esta semana en el trabajo. Y a la vez, trabajar lo que queremos y pretendemos contra un gran rival”. El Campanil llegará a Pedrero en zona de descenso directo, aunque de todas formas fue destacado por el DT de los albos.

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Ortiz lanza crítica a Colo Colo en la previa de recibir a U de Concepción: “Soy realista”

Para Fernando Ortiz, es muy necesario que Colo Colo retorne al camino de las victorias, sobre todo ante un rival como la Universidad de Concepción y en condición de local. “Un poco de todo: obviamente me gustaría volver a la forma ideal donde tuvimos buen juego y ganamos partidos”, afirmó el entrenador.

“Pero soy realista: entendemos y comprendemos que ese fútbol no lo hemos visto en los últimos partidos. Eso es algo real”, reconoció Ortiz, quien deslizó esta crítica al desempeño del equipo. Aunque, de todas maneras, no puntualizó en las principales falencias que detectó en el andamiaje.

Fernando Ortiz tuvo un foco primordial esta semana en el Cacique. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Eso sí, dejó también un recado de buenas vibras. “Lo importante es que me fui mucho más contento que los anteriores prepartidos. Los chicos están preparados para afrontar un partido difícil, tenemos que trabajar para lograr una victoria”, sentenció Ortiz.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la fecha 26?

Colo Colo recibirá a la Universidad de Concepción en la fecha 26 de la Liga de Primera 2026. El partido está pactado para este viernes 30 de octubre a contar de las 19 horas en el estadio Monumental. Y el arbitraje correrá por cuenta de Gastón Philippe.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 con 55 puntos al cabo de 25 partidos. Tiene siete puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile.