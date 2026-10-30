Fernando Ortiz le entrega la responsabilidad en el ataque a los jóvenes Francisco Marchant y Gedeón Díaz.

Colo Colo se juega ante la U. de Conce (19 horas) la chance de empezar a amarrar el campeonato. Luego de cuatro fechas seguidas en que no conoce la victoria, la oportunidad parece propicia.

Tras tener 16 puntos de ventaja, ahora solamente son 7 las unidades que separan al equipo de Fernando Ortiz de Universidad de Chile, que viene pisando fuerte con Fernando Gago.

Por lo mismo la responsabilidad es mayúscula para los 11 titulares que entrarán en el Cacique, elenco que sorprende con un par de futbolistas desde el arranque.

La formación de Colo Colo ante U. de Concepción

Vozinha será el arquero titular, ratificado por Ortiz luego de que hiciera una buena presentación el domingo pasado ante Palestino, en la igualdad 1-1.

Marchant será titular en Colo Colo

Los defensas se mantendrán: Arturo Vida, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa comandarán la retaguardia. Se trata de los estelares durante la temporada.

En el mediocampo hay un cambio, pues ingresará Erick Wiemberg como carrillero. Esa zona queda con Jeyson Rojas, Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Wiemberg.

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Arriba están las mayores novedades, donde Javier Correa será el centrodelantero. Será acompañado por Gedeón Díaz, que sube algunos metros en la cancha, y Francisco Marchant, que no es titular por el torneo desde abril, justamente ante la U. de Conce.

De esta manera los albos jugarán con Vozinha; Vidal; Villagra, Sosa; Rojas, Méndez, Madrid y Wiemberg; Marchant, Correa, Gedeón Díaz.