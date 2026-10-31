Tras polémica por escritoriazo: Rangers de Talca confirma el primer despido en la Primera B

Uno de los clubes que fue protagonista en la definición en Tribunales tomó drástica decisión.

Las polémicas por el escritoriazo siguen en la Primera B. Esto porque ahora se confirmó el primer despido tras una semana donde se confirmó la desafiliación para San Marcos de Arica.

El tema es que la desvinculación ahora se reportó en un elenco que justamente denunció al elenco del norte. Esto porque fue Rangers de Talca el que informó la salida de su jefe técnico del fútbol joven.

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A través de un comunicado publicado este 31 de octubre, se confirmó el termino del vínculo con Carlos Videla Díaz, que se desempeñó en la importante función desde 2019.

“Demostró en todo momento compromiso, dedicación y pasión por el trabajo formativo. Como institución, agradecemos su entrega y trabajo realizado por estos años”, recalca el documento publicado por el cuadro rojinegro.

Videla incluso había asumido en este 2026 como interino en el primer equipo tras la salida de Jaime Vera. En total solo dirigió un partido ante Santiago Wanderers y que terminó en derrota por 2-0 en el Estadio Fiscal de Talca.

¿Cómo está Rangers en la tabla de la Primera B?

Ante la espera de lo que ocurra con la apelación de San Marcos de Arica, todo indica que el cuadro del norte será desafilado. Aunque esto no moverá la tabla de posiciones de la Primera B.

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Por lo que de mantenerse dicha medida, todo indica que el 15 de noviembre se retomará la última fecha de la fase regular. Lo que contemplará una definición de aquellas para Rangers.

El cuadro dirigido por Ivo Basay tiene 21 puntos y debe visitar a Santa Cruz (24). Por lo que solo le sirve ganar para salir del fondo de la tabla. Además dependerá su permanencia en la categoría, de que Unión San Felipe (23) no sume frente a Unión Española (39).