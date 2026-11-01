Damián Muñoz confirmó que deja la banca de Curicó Unido tras una temporada donde estuvo muy cerca de bajar a la Segunda División Profesional.

Curicó Unido cerró el 2026 en la Primera B con una goleada 4-1 sobre Temuco que, en parte, sirvió para adornar una paupérrima temporada. El cuadro de la Región del Maule peleó casi todo el año abajo y salvo un par de buenos resultados le permitió no asustarse tanto bajar a la Segunda Profesional.

Esto lo tiene bastante claro Damián Muñoz, quien tras la victoria confirmó en conferencia de prense que su ciclo con los Albirrojos llegó a su término. Y ojo, que lo hizo dándole en el piso a su ahora ex club.

“Hoy termino un ciclo que empieza el 2025, con un club en muchas dificultades. Estuvimos a tres puntos del descenso directo y de mucha desolación de parte de ustedes, los periodistas, de parte de toda la gente que estaba en ese momento”, partió diciendo.

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Damián Muñoz se va de Curicó Unido con un durísimo mensaje contra el club

En ese sentido, el DT afirmó que “ya se hacían jugando en Segunda Profesional. Nosotros, gracias a Dios, con un grupo de jugadores, staff técnico e hinchada, logramos sacar el resultado adelante. Se logró mantener la categoría, primer objetivo cumplido”.

“Después, segundo objetivo cumplido: armar un plantel para, por ahí, estar cerca de posiciones de liguilla o, en cierta manera, también, si se podía dar, de campeonar. En lo personal, pero también transmito de parte del cuerpo técnico, y lo mismo hablaba con los jugadores, quedamos con una sensación de insatisfacción porque no lo pudimos lograr”, agregó.

Damián Muñoz le puso punto final a este ciclo al mando de Curicó Unido. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue este pésimo 2026, Muñoz declaró que “creo que a veces se tiende a mirar todo malo. Se valoran poco las cosas acá, eso me impresionó en esta vuelta. Se valoran muy poco las cosas que se hacen, siempre se recalca lo negativo, se basa mucho en el resultado. Creo que los clubes no se construyen desde un resultado, se construyen desde otras bases sólidas, más que nada desde la identidad”.

“Lo quiero dejar súper claro. La campaña no fue buena, pero creo que, dentro de todo, analizas números, balances, todos aquí hablan de que no fue buena la campaña. ¿Y cuál es la campaña buena de Curicó? Nómbrame la campaña buena de Curicó. ¿Cuál es la campaña buena de Curicó? ¿El 2022? ¿Y quién estaba ahí?”, añadió.

Sobre al cierre, Muñoz avisó que “sigan valorando poco. Esperen que llegue aquí el Guardiola con la varita mágica a hacer las cosas. Para que estas cosas funcionen no depende solamente de estar ahí 11 contra 11 en la cancha. Al final no lo transmites, siempre se transmite lo que al final es negativo”.

“Si ustedes quieren tanto al club, más vibra positiva, más comentario positivo. Al entrenador que llegue, tírenlo para arriba. Es tu entrenador, tu barra, tu gente, tus jugadores, eso hay que hacer. En los momentos difíciles se ven las personas, no cuando ganamos. Pero yo ya, en cierta manera, dije acá todo lo que tenía que decir”, concluyó.

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En síntesis