Una pelota detenida y un contra ataque letal le sirvió al cuadro albirrojo para remontar el 1-0 que había anotado Pedro Navarro. Así las cosas, el equipo adiestrado por Damián Muñoz le dio otro golpe a los Caturros, que suman cuatro derrotas en fila por la división de plata.

Curicó Unido ratificó que Santiago Wanderers se vino abajo en la Primera B. Se desmoronó. Los Torteros se repusieron a un tempranero gol y vencieron como visitantes al Decano por 2-1 en Valparaíso, donde el cuadro verde sumó su cuarta derrota en fila en la división de plata.

El Decano debía sacudirse de esa racha negativa y comenzó a hacerlo desde temprano en el partido. La apertura de la cuenta llegó desde un tiro de esquina. Y un gol con algo de fortuna: un venenoso córner servido por Leandro Navarro fue clave.

Pero el remate de Pedro Navarro concretó el 1-0. El zurdo defensor formado en las inferiores de Colo Colo empalmó el balón de manera poco ortodoxa. Pero eso bastó para que la pelota diera un bote y se colara por la espalda del arquero Thomas Vergara.

Así celebró Pedro Navarro su gol ante Curicó Unido. (Manuel Lema/Photosport).

“Navarro no la dio por perdida y el bote complica, pero creo que no calcula bien el portero”, describió Gonzalo Fierro en la transmisión de TNT Sports. Evidentemente, el Pistolero no quedó satisfecho con la reacción de Vergara tras ese inesperado globito.

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Pero tras eso, llegó un problema físico que Francisco Palladino resolvió con uno de los juveniles campeones de América: el uruguayo Marcos Camarda no pudo seguir en el partido. Y el DT charrúa mandó a Christian Silva en lugar de su compatriota cuando el cronómetro marcaba 33 minutos.

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Curicó Unido amarga a Santiago Wanderers con una pelota detenida y una contra letal

Curicó Unido aprovechó una transitoria ventaja numérica ante Santiago Wanderers para anotar el gol del empate. Fue después de un tiro libre que sirvió el ex Everton de Viña del Mar Christopher Medina. El Manteka pinchó la pelota para que alguien la desviara.

Y eso fue lo que hizo Enzo Ormeño, quien cabeceó y pilló a contrapié al golero Bayron Martínez. Nada pudo hacer el meta y los Torteros celebraron con todo el 1-1 cuando corrían 72 minutos del encuentro. A raíz de esa conquista, Palladino mandó con todo arriba al cuadro wanderino.

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De contraataque, el equipo visitante pegó de nuevo en el estadio Elías Figueroa Brander. En los 83 minutos, Nicolás Fernández encontró una pelota con ventaja para una salida rápida. Encaró a Sergio Felipe y literalmente lo sentó. Luego de eso, definió de buena forma para superar la salida de Martínez y puso el 2-1 para los albirrojos.

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El Decano intentó igualar y complicó al meta rival mediante un remate de Jorge Luna que provocó el rebote de Vergara. La pelota quedó ahí y Felipe intentó otro tiro, pero desvió levemente su incómodo disparo. Minutos después, en los 90’+3, fue Leandro Navarro el que hizo trabajar al golero curicano, quien tapó con plena seguridad. Nada de eso sirvió para encontrar la igualdad.

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Así la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Santiago Wanderers quedó a cuatro puntos de Cobreloa con un partido menos y comienza a decirle adiós a las chances del título, mientras que Curicó Unido salió de los puestos riesgosos.