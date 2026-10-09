Felipe Salinas, DT que sacó campeón a Wanderers Sub 20, señaló que el volante del cuadro caturro tiene muchas condiciones.

En Colo Colo empiezan a mirar jugadores de cara a la próxima temporada, donde seguramente jugará Copa Libertadores gracias al buen rendimiento exhibido en el torneo nacional.

Uno de los futbolistas que interesan en el Monumental es Cristóbal Ponce, volante de Santiago Wanderers que ha realizado una gran temporada en el cuadro caturro.

Felipe Salinas, el entrenador que lo dirigió en la Sub 20 campeón de Copa Libertadores, asegura que si llega a dar el paso “es toda de los jugadores”, restándose mérito.

Cuenta que ese paso lo vería como algo positivo. “Sería lindo para él seguir desarrollándose en Colo Colo. Varios de ellos están capacitados para dar un paso futbolístico a equipos donde pueden tener más vitrina”, declaró a RedGol.

Cristóbal Ponce ha tenido una buena temporada en Wanderers

Cristóbal Ponce es comparado con Marcelino Núñez

De hecho, señala que es un poco la política que busca Wanderers. “Es lo que quiere el club también. Sería fantástico. Es como el proceso lógico, que se muestren en estos equipos con más vitrina en Chile para después salir al extranjero”, en alusión a lo que pasó con Lucas Cepeda.

Sobre sus cualidades futbolísticas, destaca que “Ponce es muy completo, tiene dinámica, dribling, buena pegada. Es un volante mixto”.

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“Difícil compararlo con uno de antes, quizás se puede decir que es similar a Marcelino (Núñez). Es como lo más próximo a ese estilo de volante”, manifiesta.

También espera que aparezcan ofertas importantes por otros jugadores. “Lo que ha hecho Valenzuela, Vicente Vargas, de esa camada hay buenos jugadores. Flores, Silva, Avendaño. Sería importante que se pudieran fijar en ellos“, cerró.