Agustín Salvatierra puso en duda que los albos vayan por una de las joyas del Santiago Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Durante las últimas horas trascendió que Colo Colo ya está planificando el mercado de fichajes que se viene, poniendo sus ojos en una joven que figura que brilló en la Copa Libertadores Sub 20 que ganó Santiago Wanderers.

Hablamos de Cristóbal Ponce, volante de 19 años que además en esta temporada 2026 ha sido un recurrente titular en el primer equipo caturro. Y ojo, que por su edad, no solo hablamos de un jugador del presente, sino que también pensando en varios años más.

Sin embargo, la opción de que sea fichado por los albos no gusta del todo en las huestes colocolinas. Así lo graficó Agustín Salvatierra, quien en charla con RedGol cuestionó que se vaya por un jugador así de joven en vez de seguir apostando por la cantera.

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Cuestionan la apuesta de Colo Colo por Cristóbal Ponce

El Cucho declaró a nuestro sitio que “creo que hoy en día está en boga el tema comercial, la apuesta a chicos no formados en casa para poder lucrar, porque esto en el fondo es un negocio. Desgraciadamente, perjudica a las generaciones y al trabajo que hacen tanto los profesores de cadetes como los jugadores, algunos de los cuales llegan a los ocho o doce años”.

“En mi época era totalmente diferente, pero hoy en día se estila eso y mucho más. Si va a resultar como Lucas Cepeda, si se le hizo un seguimiento, si es alguien que realmente supere las expectativas o es más proyectable que los jugadores de casa, creo que sería un acierto”, agregó.

Cristóbal Ponce está siendo seguido por Colo Colo pensando en el 2027. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Salvatierra afirmó que “yo, como técnico del primer equipo, no sé si apostaría tanto a lo foráneo por sobre los de casa, considerando que la cantera que tiene Colo Colo hoy en día ha demostrado ser de alto nivel”.

En esta temporada 2026 el volante ha disputado un total de 25 compromisos en el primer equipo de Wanderers, siendo 21 por la Primera B y cuatro en la Copa Chile. Suma cinco goles y cuatro asistencias en 1840 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos enfrentarán a Coquimbo Unido este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este partido será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis