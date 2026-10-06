Pronósticos Coquimbo Unido vs Cobreloa: el Pirata quiere cerrar la serie ante el líder de la B

RedGol te entrega los mejores pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Cobreloa por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Cobreloa Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Más de 1.5 + Total de goles: Menos de 3.5 Cinco de los siete partidos de Coquimbo Unido y cuatro de los siete de Cobreloa en Copa Chile tuvieron entre dos y tres goles. Además, la ida terminó 2-1. 1xBet 2.02 Pronóstico Total de saques de esquina: Más de 9.5 Coquimbo Unido superó los nueve córners en cinco de sus siete partidos de Copa Chile, mientras Cobreloa alcanzó al menos 10 en cuatro de sus siete presentaciones. 1xBet 1.78 Pronóstico Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 Cinco de los siete encuentros de ambos equipos terminaron sin goles antes del minuto 30. Además, las tres anotaciones del duelo de ida llegaron durante la segunda mitad. 1xBet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Coquimbo Unido y Cobreloa se enfrentarán este miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026. En la ida, el Pirata se impuso por 2-1, con tantos de Cabrera y Gaete en contra, mientras que el gol del cuadro minero lo convirtió Orellana.

El elenco aurinegro no tuvo compromisos durante la fecha FIFA, por lo que vuelve a la actividad tras el primer choque entre ambos, disputado hace dos semanas. Los Zorros, en cambio, disputaron una final anticipada en la Liga de Ascenso: resultaron victoriosos en el duelo por el liderato ante Santiago Wanderers y, posteriormente, vencieron a Deportes Temuco. Ahora, con cuatro jornadas para el cierre del torneo, marchan primeros, con un punto de ventaja sobre San Luis de Quillota.

Antes de que comience este encuentro, nuestro especialista te brinda los tres mejores pronósticos para Coquimbo Unido vs Cobreloa, para que los tengas en cuenta a la hora de apostar.

Dos o tres goles entre Coquimbo y Cobreloa

En cinco de los siete partidos de Coquimbo Unido en la Copa Chile 2026, se marcaron entre dos y tres goles. En cuatro de los siete encuentros de Cobreloa en el certamen, también hubo dos o tres tantos. Además, en el duelo de ida, el cuadro aurinegro se impuso por 2-1.

Total de goles: Más de 1.5 + Total de goles: Menos de 3.5 – 2.02 en 1xbet

Habrá muchas oportunidades desde las esquinas

En cinco de los siete compromisos del Pirata en esta competencia, se registraron más de nueve córners. Una tendencia similar presenta el conjunto loíno, ya que en cuatro de sus siete presentaciones se ejecutaron al menos 10 tiros de esquina.

Total de saques de esquina: Más de 9.5 – 1.78 en 1xbet

Un inicio con mucho estudio y pocas emociones

En cinco de los siete cotejos de los aurinegros, al igual que en cinco de los siete partidos de los Mineros, no hubo goles antes del minuto 30. Además, las tres anotaciones del encuentro de ida llegaron durante la segunda mitad.

Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 1.90 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Cobreloa Cuotas ofrecidas por 1xBet Coquimbo Unido 1.68 1xBet Empate 3.62 1xBet Cobreloa 4.83 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Desde los mercados de goles hasta los córners, quienes decidan jugar alguna de estas opciones pueden revisar previamente los métodos de pago de 1xbet disponibles, sus alternativas para depositar fondos y las opciones habilitadas para operar de acuerdo con sus preferencias.

Historial de Coquimbo Unido vs Cobreloa: últimos partidos