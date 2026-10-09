Juan José Ribera quiere sacar a los Diablos Rojos de la pésima racha liguera que encadenaron tras vencer a la Católica en el hermoso Claro Arena y qué mejor que hacerlo ante el Romántico Viajero. Aunque tiene claro que no será nada sencillo.

En la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, U de Chile recibirá a Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua. Y los Diablos Rojos llegan en una especie de crisis. Luego de vencer a Universidad Católica, sufrieron cuatro derrotas ligueras en fila.

Por si eso fuera poco, el equipo adiestrado por Juan José Ribera quedó eliminado ante Deportes Puerto Montt en los octavos de final de la Copa Chile. Por ende, están decididos a revertir la mala racha en el juego frente al Romántico Viajero. “Un partido duro, difícil”, dijo el Coto.

El entrenador del cuadro de Chillán mostró empatía por sus jugadores y lo que suele suceder en estos encuentros. “Este tipo de partidos es un estímulo. Para mi gusto, todos los partidos desde la motivación deben ser iguales. Pero fui futbolista”, aseguró Ribera, quien recordó su época de jugador.

Juan José Ribera sabe que el momento que viven los Diablos Rojos está lejos de ser positivo. (Manuel Lema/Photosport).

“Y entiendo la dinámica de enfrentar a un equipo grande. Siempre genera un estímulo mayor, hay una motivación intrínseca de armar una buena semana para poder competir bien”, expuso el otrora DT de Audax Italiano, Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción, entre otros.

Añadió que “el equipo sabe que debe esforzarse al máximo para ser competitivo vs la U. Porque está en la parte alta de la tabla, ha tenido buenos resultados en sus últimos partidos, el equipo ha ido en alza”. Ribera tiene razón: en los últimos seis partidos azules en la Liga de Primera, firmaron cuatro triunfos y dos derrotas.

Fernando Ovelar conduce el balón ante la mirada de Justo Giani. Ante la UC fue el último triunfo de Ñublense en la Liga de Primera 2026. (Felipe Zanca/Photosport).

Aunque una de esas caídas fue en el Superclásico vs Colo Colo. “Más que analizar a la U, nos queda todavía para mostrarles ese análisis, enfocamos estos días para buscar la mejora nuestra en el plano colectivo e individual. Debemos poner todo para sacar un buen resultado”, dijo Juan José Ribera.

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Coto Ribera asume el mal presente de Ñublense antes de visitar a U de Chile

Coto Ribera está consciente de que Ñublense comenzó la segunda rueda mucho mejor que cómo está ahora, que afina detalles para visitar a la U de Chile en Rancagua. “Siempre tuvimos un speech, tanto acá como con los jugadores. Cuando triunfábamos no celebrábamos mucho”, reconoció el DT.

“Y cuando vienes de no ganar, no podemos quedarnos en el pasado. Si bien cuesta digerir, porque cuesta, estábamos terceros. Y ahora estamos séptimos. Quedamos fuera de la Copa Chile, pero hay que dar vuelta la página. Quedarse con el vaso medio lleno y sacar cosas positivas, si bien se ve que son pocas”, añadió el entrenador.

Juan José Ribera sabe que su equipo debe dar más si pretende vencer al Romántico Viajero. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Profundizó en ese análisis. “Los jugadores lo que más quieren es sacar la tarea adelante. El plantel se puso la mochila de internacionalizar a Ñublense. Hemos estado en la parte alta gran parte del campeonato y después de estas derrotas consecutivas, mejoramos harto en la vuelta contra Puerto Montt”, expuso Ribera.

“Tenemos que retomar lo hecho anteriormente y plasmar en cancha lo que trabajamos en la semana. El grupo está mentalizado en que cada partido es una final”, sentenció el Coto, quien sólo piensa en que los Diablos Rojos vuelvan a cantar victoria. Y qué mejor que hacerlo ante uno de los animadores de la Liga de Primera 2026.

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¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs Ñublense en la fecha 24?

Universidad de Chile recibirá a Ñublense en la 24° jornada de la Liga de Primera 2026. El partido se disputará este lunes 12 de octubre a contar de las 17 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. Tendrá el arbitraje de Cristián Garay.

Así va Ñublense en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Ñublense marcha en el 7° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 con 32 puntos en 23 partidos.