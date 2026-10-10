El DT de los Acereros lanzó un palo por el complejo año que ha vivido con su plantel, aunque dejó claro que nunca dudó de ellos ni tampoco de su trabajo.

Jaime García ha tenido muchos problemas durante la temporada con Huachipato, pero logró tres victorias en fila y eso metió al equipo de lleno en la lucha por clasificar a copas internacionales. Con el triunfo por 2-0 sobre O’Higgins, el cuadro Acerero quedó en puestos de acceso a la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, García se dirigió a su plantel con satisfacción. “Los felicito, que lo disfruten y lo pasen bien. Nos vemos el martes”, dijo el director técnico a sus dirigidos en la típica ronda que hace después de cada encuentro. Todo eso salió al aire en TNT Sports.

Minutos después, el oriundo de Cartagena fue entrevistado por la citada estación televisiva. Y sacó a relucir cierta bronca por las críticas que ha debido enfrentar durante la campaña 2026. “Lo primero es ir paso a paso. Ha sido un año duro, complejo, muy difícil”, reconoció García.

Jaime García durante el duelo que el Huachi le ganó 2-0 al Capo de Provincia. (Marco Vazquez/Photosport).

“La idea era sumar y arrancarse de lo que nosotros creíamos que podíamos despegar luego. Ahora te abre el apetito por otras expectativas, pero paso a paso. Tuve que levantar a estos chicos en momentos complicados, siempre mantuve la tranquilidad y no la voy a perder ahora”, añadió el estratego en esa conversación que tuvo con la periodista Andrea Hernández.

Y prosiguió. “Tengo que seguir en equilibrio en las malas y las buenas. Es lo más importante. Puedo salir hablando estupideces que no corresponden, pero estoy para sacar esto adelante y veremos si nos da para algo importante”, añadió el exentrenador de Ñublense, Santiago Wanderers y Santiago Morning.

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Jaime García lanza un palo tras victoria que deja a Huachipato en zona de copas

Que Huachipato esté encaramado en puestos de copas parecía impensado para todos, pero no para Jaime García. De hecho, una especie de raspacachos lanzó el entrenador luego del 2-0 contra el Capo de Provincia. “Yo siempre digo que hay gente que opina de fútbol y gente que sabe de fútbol”, afirmó.

“Las evaluaciones serán a fin de año. Hace cinco fechas tengo los minutos cumplidos. Estuve con un plantel justo, me sacaron muchos jóvenes. Jugué con muchos jóvenes, la cantera está muy adelantada en la que yo quiero”, explicó García.

Jaime García mostró que nunca perdió la confianza en sus pupilos ni en su trabajo. (Marco Vazquez/Photosport).

Tiene razón. De hecho, el cuadro de la usina traspasó a Maximiliano Gutiérrez en plena competencia. El seleccionado chileno fue rumbo a Independiente de Avellaneda, donde estuvo menos de seis meses antes de ser transferido al Dinamo Moscú de Rusia en una cifra millonaria.

Maxi Gutiérrez en acción por Huachipato. (Marco Vazquez/Photosport).

Otro que emigró fue el argentino Renzo Malanca, quien fichó en Banfield de su país. “Uno como técnico debe guardar silencio ante algunas cosas, no puedo salir explicando todo lo que pasa. En momentos duros me expulsaron cuatro jugadores”, argumentó el DT.

“Tuve que recurrir a niños de 16-17 años y eso a la larga sale como excusa. Sabía que la confianza iba a volver, el grupo es potente y fuerte. Es unido”, sentenció Jaime García, quien confía ciegamente en sus pupilos. El 23 de octubre, Huachipato visitará al Audax Italiano en la fecha 25 de la Liga de Primera.

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