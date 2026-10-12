La potente reflexión de Humberto Suazo tras quedar como nuevo puntero de la Primera B: “Me saco el sombrero…”

San Luis de Quillota liderado por “Chupete” logró un triunfo por 1-0 sobre Puerto Montt y ahora le quita la punta a Cobreloa.

La Primera B se pone al rojo vivo. San Luis de Quillota liderado por Humberto Suazo superó por 1-0 a Deportes Puerto Montt y ahora trepa a la punta del torneo. Por lo que queda con la primera opción de conseguir el título y el ascenso a la Liga de Primera.

El cuadro canario visitó el Estadio Chinquihue tras conocer que Cobreloa perdió por 2-1 ante Deportes Copiapó. La mesa estaba servida para agarrar el liderato de la división y el cuadro canario no perdonó. Con solitaria anotación de Fabián Pastene, lograron el triunfo en el sur y ahora son los nuevos lideres.

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Lo que destacó Suazo en especial por la mentalidad que ha mostrado el equipo en su primera campaña bajo su dirección.

“Primero quiero agradecer a nuestra gente que viajó muchas horas a apoyarnos. El equipo ha mostrado una cara importante. Hicimos un muy buen primer tiempo y luego en el segundo se nos complicó un poco. Pero estamos super tranquilos. Orgullosos de lo que hemos formado. Estamos compitiendo quedan tres fecha todavía”, enfatizó el hombre venido del planeta gol a TNT Sports.

Incluso “Chupete” reconoció que el sintético de Puerto Montt le trae buenos recuerdos y este domingo pudo sumar una nueva alegría a su historia. “Tengo lindos recuerdos. Hice varios goles acá. Pero me saco el sombrero con los jugadores. Esto es de los cadetes, auxiliares, señoras de la cocina. Es de todos”, recalcó emocionado el ex goleador de Colo Colo.

San Luis es nuevo puntero en la Primera B: Las tres finales que le quedan

Ahora San Luis de Quillota le quedan tres partidos por la fase regular para mantenerse como líder y lograr el título de la Primera B.

La próxima fecha del 17 de octubre será visitante nuevamente ante Magallanes. Luego, le tocará ser local ante Recoleta el 24/7. La fase la cierra el 1 de noviembre frente a San Marcos de Arica de visitante.

“El equipo nunca se preocupo de la tabla. Están convencidos que deben competir partido a partido. El equipo ha funcionado de la mejor manera. Se ha hecho un gran año, pero esto sigue”, sentenció Humberto Suazo ilusionado con lo que pueda hacer su equipo en está recta final.