Si los dirigidos por Chupete Suazo ganan su encuentro, serán los nuevos líderes del torneo.

La Primera B del fútbol chileno tiene un encuentro trascendental para el destino del campeonato. San Luis de Quillota enfrenta en calidad de visita a Deportes Puerto Montt, con la obligación de ganar.

Los Canarios han hecho un campañón de la mano de Humberto Suazo. Los dirigidos por Chupete están en el 2° lugar con 47 puntos, solo 1 unidad debajo de Cobreloa. Como los Loínos cayeron ante Copiapó, los quillotanos necesitan una victoria para ser los nuevos líderes.

Deportes Puerto Montt por su parte no ha podido tener regularidad. Si bien todavía tiene opciones matemáticas de meterse en la Liguilla de Ascenso, es complejo el panorama. Los Delfines se encuentran en el 11° puesto con 34 puntos.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Puerto Montt vs San Luis: