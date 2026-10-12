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Primera B

Puerto Montt vs San Luis MINUTO a MINUTO: todos los detalles del partido de la Primera B

Si los dirigidos por Chupete Suazo ganan su encuentro, serán los nuevos líderes del torneo.

Por César Vásquez

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San Luis tiene un duelo clave.
© PhotosportSan Luis tiene un duelo clave.

La Primera B del fútbol chileno tiene un encuentro trascendental para el destino del campeonato. San Luis de Quillota enfrenta en calidad de visita a Deportes Puerto Montt, con la obligación de ganar.

Los Canarios han hecho un campañón de la mano de Humberto Suazo. Los dirigidos por Chupete están en el 2° lugar con 47 puntos, solo 1 unidad debajo de Cobreloa. Como los Loínos cayeron ante Copiapó, los quillotanos necesitan una victoria para ser los nuevos líderes.

Deportes Puerto Montt por su parte no ha podido tener regularidad. Si bien todavía tiene opciones matemáticas de meterse en la Liguilla de Ascenso, es complejo el panorama. Los Delfines se encuentran en el 11° puesto con 34 puntos.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Puerto Montt vs San Luis:

¡Comenzó el partido!

Deportes Puerto Montt viste de blanco con detalles rosa, mientras San Luis lo hace de su tradicional amarillo con negro.

Ya están en la cancha

Deportes Puerto Montt y San Luis dicen presente en el terreno de juego del Estadio Chinquihue. Se viene un lindo partido en el sur de Chile.

Formación de San Luis

Humberto Suazo manda a la cancha a esta alineación:

Imagen: San Luis

Formación de Deportes Puerto Montt

Estos son los once elegidos por Emilio Mancilla:

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Campañón de la mano de Chupete Suazo

Humberto Suazo colgó los botines en San Luis de Quillota y asumió como entrenador en el equipo en este 2026. Ha ido de menos a más y si gana hoy, quedará en lo más alto restando solo tres fechas. Podría ser campeón en su temporada debut como DT. Increíble lo de Chupete.

La derrota de Cobreloa

Cobreloa parecía más sólido que nunca, pero de forma sorpresiva perdió ante Deportes Copiapó y le dejó la cima en bandeja a San Luis. Si los quillotanos vencen a Deportes Puerto Montt, serán los nuevos líderes de la Primera B.

¿Dónde ver a Puerto Montt vs San Luis?

Este encuentro será transmitido en TV por TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación HBO Max.

¿A qué hora es el partido?

Deportes Puerto Montt y San Luis de Quillota se enfrentan a las 12:30 horas de este lunes 12 de octubre, en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt.

Partidazo en la Primera B

Hola amigos, bienvenidos a la transmisión MINUTO a MINUTO de Puerto Montt vs San Luis. Será un lindo duelo en la Primera B del fútbol chileno.

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