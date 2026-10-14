El presidente de la ANFP y la FFCh sacó la voz en un congreso internacional desarrollado en Chile, donde dio luces del proceso de trabajo en la Roja y aludió directamente al plantel más exitoso que tuvo la selección chilena. ¡Habrá polémica!

Como cada vez que hay que hablar de la selección chilena, la Generación Dorada apareció y fue aludida por Pablo Milad. El presidente de la ANFP expuso en el 5° Congreso Internacional de Fútbol 2026, desarrollado en el hotel Mandarín Oriental en Santiago.

Allí hizo un análisis del porqué cuesta tanto hallar jugadores aptos para el más alto nivel. “Los clubes nos decían que ‘dejamos lo menos malo, no llegan gran cantidad de jugadores, no tenemos opciones’. Muchos de ellos, el 99 por ciento no será profesional, entonces masifiquemos a través del futsal”, aseguró Milad.

“Hay canchas en todos los colegios de Chile, de baby fútbol y hasta de tierra. Capacitamos a los municipios. Hemos hecho tres campeones nacionales y han salido 200 jugadores federados. Es para que compitan los niños. Todo esto los motiva y masifica el fútbol”, añadió el timonel del ente rector del fútbol chileno.

Pablo Milad, presidente de la ANFP y la FFCh. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Milad añadió que “pusimos en alerta que no podemos seguir esperando una generación espontánea. Debemos masificar. Es un proceso largo, difícil. La ansiedad de los resultados está supeditada a una Generación Dorada que aportó mucho”.

Pablo Milad junto a Gary Medel en la conmemoración de los 10 años de la Copa América que Chile ganó en 2016. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Pero esta misma Generación Dorada limitó el paso de la proyección de nuevas figuras que tendríamos. Hay que ser claro, en cuanto a que hay situaciones que no puedes manejar, son generaciones espontáneas que nacen sin trabajo previo”, manifestó Milad. Es decir, responsabilizó al plantel más exitoso de la selección chilena de que hoy haya recambio a cuentagotas.

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El diagnóstico de Pablo Milad que se lleva puesto a la Generación Dorada de la Roja

Pablo Milad insistió en que la Generación Dorada fue producto de un talento de varios futbolistas que confluyeron en tiempo y forma. “No hubo trabajo de base para sacarlos. Coincidieron diferentes jugadores que jugaron en ligas importantes y armaron un gran equipo”, relató el directivo curicano.

“Nuestras selecciones en rendimiento histórico, entre todos los partidos jugados y puntos obtenidos, tenemos el séptimo lugar. Cómo cambiamos eso, en un análisis profundo de los clubes, prioridades para mejorar. Visitamos a los clubes y nos dimos cuentas de que había falencias en fútbol formativo”, expuso Milad.

Tuvo más. “No había equipo multidisciplinario al ecosistema del jugador. Lo sicológico, lo social, la familia. Eso influye en su rendimiento. Hicimos un plan de trabajo para acercar el staff de la selección con los clubes en base a nuestras necesidades. Para mirar todos los jugadores”, aseguró el otrora presidente de Curicó Unido.

Nicolás Córdova es el jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas de Chile y también el DT interino de la Roja adulta. (Andrés Piña/Photosport).

“Los staff técnicos trabajan 24/7. Antes era sólo en los microciclos. No había un trabajo constante, de interacción con los clubes. Ahora saben lo que hace cada jugador, el trabajo ha dado que la metodología del desarrollo sea el mismo desde la sub 15 a la adulta. Hay un trabajo en conjunto, una disciplina”, reconoció Milad.

Y abordó la polémica inclusión de Gonzalo Jara para sumarse al staff de Córdova durante la gira por América del Norte. “Me acuerdo de un comentario que me hizo: decía ‘estoy asombrado por la disciplina que hay de los chicos, la profesionalidad y la pasión de cada entrenamiento’. Eso es bueno que lo diga alguien de la Generación Dorada”, dijo el mandamás de la ANFP.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez en la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

“Que vea que los chicos y cuerpos técnicos están comprometidos. Que hay visión crítica de lo que faltaba. Me iré con tranquilidad que hay un proceso que se cumple y hay que darle tiempo. Se ven situaciones de esperanza, sin tener estrellas como Alexis o Vidal. Sí hay chicos que vienen con hambre de sacar esto adelante. Este proceso va a dar buenos resultados. Había que partir con esto que no le gusta a la gente. Quieren resultados inmediato”, sentenció Pablo Milad.