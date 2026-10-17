El atacante de 21 años ha sido una pieza importante para los Tanos y la dirigencia decidió que se quedará con la ficha, aunque hay una confusión respecto de los porcentajes.

Audax Italiano suele tener el ojo bien puesto en Argentina a la hora de incorporar jugadores. De hecho, el cuadro itálico tiene cinco trasandinos en el plantel que dirige Patricio Graff, también nacido en el vecino país. En ese contexto, hay un futbolista que ha sido muy importante durante toda la campaña.

Se trata de un delantero de 21 años que está a préstamo desde Newell’s Old Boys. Pero que pronto será propiedad de los Tanos, según informó el periodista Uriel Iugt. Las referencias son para Giovani Chiaverano, de mucha participación durante esta campaña.

Chiaverano registra 42 partidos jugados en el cuadro itálico, donde aportó ocho goles. También regaló cuatro asistencias. Es el segundo artillero del equipo, por detrás de su compatriota Franco Troyansky. Y eso redundó en una decisión institucional.

Giovani Chiaverano celebra uno de los ocho goles que anotó esta campaña. (Andrés Piña/Photosport).

“Audax Italiano está cerca de llegar a un acuerdo para comprar el pase de Giovani Chiaverano”, informó el citado periodista en su cuenta de X. Ahí contó más detalles de la determinación tomada en la interna audina, que ve en el trasandino a un interesante jugador para el presente y el futuro.

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Audax Italiano negocia con Newell’s de Argentina por Giovani Chiaverano

Según Uriel Iugt, Audax Italiano pretende llegar a un acuerdo con Newell’s de Argentina para quedarse definitivamente con Giovani Chiaverano. “El club chileno ya comunicó su intención de ejecutar la opción de compra”, escribió el citado reportero.

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El ávido informador del mercado de fichajes agregó que “pretende comprar un porcentaje mayor al acordado inicialmente”. Eso fue una cláusula para adquirir el 50 por ciento de la ficha de Chiaverano a cambio de 600 mil dólares. Pero después fue el propio club rosarino el que apuntó que se debía al 100 por ciento de los derechos económicos.

Captura Newell’s Old Boys.

Algo que fue reproducido por Rosario3, pues Chiaverano no aparece en la versión actualizada de las movidas de mercado que publicó la Lepra. Aquel medio confirma que la opción de compra es por todo el pase y “si se ejecuta, Newell’s retiene una plusvalía del 50 por ciento en una futura venta”.

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Así va Audax Italiano en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano se ubica en el 12° puesto con 28 puntos en 23 partidos, aunque tiene pendiente el juego ante Universidad Católica.