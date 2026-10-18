El "Príncipe" accedió al torneo mediante wild card y el destino quiso que en la primera ronda se mida ante su compatriota Tomás Barrios este lunes.

La última vez que vio acción Nicolás Jarry en el ATP Tour fue hace poco más de seis meses, cuando una fuerte dolencia en su codo derecho le obligó a retirarse del Challenger de Oeiras, en Portugal, después de ganarle al danés Elmer Moller por 6-2, 3-6 y 6-0.

Aquello ocurrió el 14 de abril del 2026. Pasaron exactamente 188 días para que el Príncipe regrese a la acción y así ocurrirá este lunes 19 de octubre, cuando gracias a un wild card debutará en primera ronda del Challenger 75 de Cali (Colombia).

El destino quiso que el primer rival de Jarry en su vuelta a las canchas sea otro chileno, nada menos que el chillanejo Marcelo Tomás Barrios (132° del ranking mundial), en duelo que se jugará en suelo cafetalero a contar de las 15:00 horas de nuestro país.

En el historial entre ambos nacionales, se vieron las caras en las clasificaciones de torneos challenger durante las temporadas 2016 y 2017, los dos con victorias para el nieto de Jaime Fillol. Por lo tanto, será la primera vez que se enfrenten en el cuadro principal de un torneo.

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Nico Jarry regresa al ATP Tour después de seis meses

Al momento de sufrir la lesión, el nacional se ubicaba en el 204° puesto del ranking mundial. Por su marginación del circuito no pudo defender los puntos que obtuvo en Wimbledon 2025 donde logró su clasificación a octavos de final por primera vez.

A esto se suma una importante cantidad de unidades que perdió al no participar del Masters 1000 de Roma, poco más de 650. Y si a todo lo anterior, está el hecho de no participar en la gira de arcilla de mitad de año y de cancha dura en Norteamérica, hicieron caer a Jarry más de 660 ubicaciones en el ATP.

Por lo pronto, será cuestión de unos cuantos meses para que el Príncipe pueda reintegrarse de forma definitiva al circuito profesional, pues dado su ranking no puede entrar directo a muchísimos torneos. Así las cosas, tendrá que bregar para volver a lo que llegó a ser en 2024, donde llegó al 16° puesto.

En síntesis