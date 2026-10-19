Pronósticos Vasco da Gama vs Boca Juniors: el Xeneize de Alarcón y Palacios busca remontar la serie en Brasil

RedGol presenta los mejores pronósticos para apostar en Vasco da Gama vs Boca Juniors, en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Vasco da Gama vs Boca Juniors Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 En cinco de los últimos seis partidos de Vasco da Gama en la Copa Sudamericana se marcaron menos de tres goles. Boca Juniors también llega con una tendencia similar: sus tres encuentros más recientes en la competición terminaron con dos tantos o menos. 1xBet 1.68 Pronóstico Total de goles de Vasco da Gama en la segunda mitad: Más de 0.5 Vasco da Gama anotó al menos un gol después del descanso en tres de sus cinco partidos como local en esta Copa Sudamericana. Boca Juniors, en tanto, recibió goles en la segunda mitad en dos de sus tres presentaciones como visitante en el torneo. 1xBet 1.87 Pronóstico Total de saques de esquina de Boca Juniors: Menos de 4.5 Boca Juniors ejecutó menos de cinco córners en dos de sus tres partidos como visitante en la Copa Sudamericana. Además, Vasco da Gama concedió menos de cinco saques de esquina en cuatro de sus seis encuentros como local en el torneo. 1xBet 1.84 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentarán este martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

En el partido de ida, con Williams Alarcón y Carlos Palacios como titulares, el Xeneize cayó por 1-0 ante el conjunto brasileño, con un gol de Adson. Ahora, deberá buscar una remontada épica en territorio brasileño para avanzar a la final. El fin de semana, el cuadro argentino consiguió un triunfo por 2-1 contra Talleres de Córdoba, mientras que el Gigante da Colina perdió por el mismo marcador ante São Paulo.

En la previa de este juego, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos de Vasco da Gama vs. Boca Juniors para que consideres antes de hacer tus apuestas en la Copa Sudamericana.

Ida y vuelta con pocos goles entre Vasco y Boca

En cinco de los últimos seis partidos de Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, hubo menos de tres goles.

En los tres recientes recientes juegos de Boca Juniors en la competencia, también se registraron dos tantos o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.68 en 1xbet

Vasco da Gama lastima en la segunda mitad y Boca Juniors lo sufre

En tres de sus cinco presentaciones en casa en este certamen, el Gigante da Colina anotó al menos un gol en la segunda mitad.

El Xeneize, por su parte, recibió un tanto o más tras el descanso en dos de sus tres encuentros de visitante en la competición.

Total de goles de Vasco da Gama en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.87 en 1xbet

Pocos córners para el Xeneize en Brasil

En dos de sus tres partidos como visitante en la copa, el conjunto argentino ejecutó menos de cinco tiros desde la esquina.

Además, en cuatro de sus seis localías en el torneo, el elenco brasileño recibió menos de cinco córners.

Total de saques de esquina de Boca Juniors: Menos de 4.5 – 1.84 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Vasco da Gama vs Boca Juniors Cuotas ofrecidas por 1xBet Vasco da Gama 2.74 1xBet Empate 3.22 1xBet Boca Juniors 2.88 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Vasco da Gama vs Boca Juniors: últimos partidos