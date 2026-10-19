Pronósticos Vasco da Gama vs Boca Juniors: el Xeneize de Alarcón y Palacios busca remontar la serie en Brasil

Pronósticos: Vasco da Gama vs Boca Juniors
Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentarán este martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
En el partido de ida, con Williams Alarcón y Carlos Palacios como titulares, el Xeneize cayó por 1-0 ante el conjunto brasileño, con un gol de Adson. Ahora, deberá buscar una remontada épica en territorio brasileño para avanzar a la final. El fin de semana, el cuadro argentino consiguió un triunfo por 2-1 contra Talleres de Córdoba, mientras que el Gigante da Colina perdió por el mismo marcador ante São Paulo.
En la previa de este juego, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos de Vasco da Gama vs. Boca Juniors para que consideres antes de hacer tus apuestas en la Copa Sudamericana.
Ida y vuelta con pocos goles entre Vasco y Boca
En cinco de los últimos seis partidos de Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, hubo menos de tres goles.
En los tres recientes recientes juegos de Boca Juniors en la competencia, también se registraron dos tantos o menos.
Total de goles: Menos de 2.5 – 1.68 en 1xbet
Vasco da Gama lastima en la segunda mitad y Boca Juniors lo sufre
En tres de sus cinco presentaciones en casa en este certamen, el Gigante da Colina anotó al menos un gol en la segunda mitad.
El Xeneize, por su parte, recibió un tanto o más tras el descanso en dos de sus tres encuentros de visitante en la competición.
Total de goles de Vasco da Gama en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.87 en 1xbet
Pocos córners para el Xeneize en Brasil
En dos de sus tres partidos como visitante en la copa, el conjunto argentino ejecutó menos de cinco tiros desde la esquina.
Además, en cuatro de sus seis localías en el torneo, el elenco brasileño recibió menos de cinco córners.
Total de saques de esquina de Boca Juniors: Menos de 4.5 – 1.84 en 1xbet
Cuotas: Vasco da Gama vs Boca Juniors
Historial de Vasco da Gama vs Boca Juniors: últimos partidos
- Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama (Copa Sudamericana 2026)
- Boca Juniors 3-0 Vasco da Gama (Copa Libertadores 2001)
- Vasco da Gama 0-1 Boca Juniors (Copa Libertadores 2001)