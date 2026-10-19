El chileno nacido en Canadá está viviendo los capítulos finales de una intensa temporada 2026.

El tenis poco a poco comienza a guardar sus raquetas en este 2026. Los chilenos, como Alejandro Tabilo, intentan cerrar de la mejor manera posible esta temporada.

Jano ha tenido un año bueno en líneas generales, manteniéndose en la élite del tenis. Otra historia han vivido Cristian Garin y Nicolás Jarry, quienes entre problemas físicos y malos resultados, no han logrado demostrar la enorme jerarquía que poseen. Tomás Barrios sigue batallando.

El nuevo ranking ATP

Este lunes el listado mundial de jugadores vivió una nueva actualización. En general, no fueron buenas las variaciones para los nacionales, ya que las principales raquetas chilenas vivieron un descenso en el ranking ATP.

El número 1 de Chile, Alejandro Tabilo, bajó un puesto. Ahora es el 31°, con lo cual salió del top 30. Esta semana se espera que esté jugando en Kazajistán, donde tendrá la oportunidad de sumar valiosos puntos para volver a subir.

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Quienes también tuvieron una fuerte caída, fueron Cristian Garin y Tomás Barrios. El primero bajó 20 puestos y quedó en el 151° lugar. El chillanejo por su parte tampoco se salvó descendió 23 puestos, quedando como el 155° del planeta.

El único que celebró en esta nueva actualización es Nicolás Jarry, aunque su situación sigue siendo compleja. Jirafo, que regresará a la cancha esta semana luego de un largo tiempo de baja, subió 13 puestos. De todo modo, su puesto en el ranking sigue siendo bajo y es el actual 854°.

Jarry regresa en el Challenger de Cali esta semana, donde enfrentará a Tomás Barrios. Imagen: Photosport

El año del tenis está viviendo sus últimas semanas, por lo que los chilenos tienen sus últimas oportunidades para intentar sumar puntos que los dejen bien ubicados para la próxima temporada, y así comenzar jugando torneos importantes en 2027, como lo es el primer Grand Slam del año como el Australian Open.