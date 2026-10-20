Duelo que estaba programado para esta noche, finalmente no se jugará tras decisión de la Delegación Presidencial de Valparaíso.

La Copa Chile sigue sumando duelos de baja. Tras oficializarse ayer que Colo Colo y Puerto Montt no se pondrán al día hoy, ahora Unión La Calera y Coquimbo Unido fueron notificados que su encuentro tampoco verá acción esta noche.

Ambos elencos estaban programados para medirse a las 20.00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. En un torneo que tiene a O’Higgins como único semifinalista confirmado, este partido correspondía recién a los cuartos de final ida.

Cuando estaba todo apuntado para jugarse en la ciudad cementera, el intenso sistema frontal obligó a la autoridades locales a suspender el duelo. Desde la Delegación Presidencial de la región deben informar, junto a la ANFP, cuándo se jugará el duelo.

Photosport

¿Y el partido de U de Chile?

U de Chile está programada para jugar este miércoles 21 de octubre ante Deportes Antofagasta. El encuentro corresponde a los cuartos de final vuelta de Copa Chile, tras el 2-0 puma en la ida.

/Photosport

Hasta el momento de esta publicación, el encuentro sigue programado para jugarse a las 19.00 horas en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, el temporal y el personal policial son tema para la Delegación Presidencial, quien tiene la última palabra.

Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, dijo en T13 que “nosotros no vamos a permitir partidos en la tarde. Ustedes saben que apoyo el fútbol, he tratado de colaborar en todo”.

ver también ANFP cuenta nuevos detalles de suspensión del Colo Colo vs Puerto Montt: “Carabineros estará a disposición del Cogrid”

“Sabemos que viene un pulso complejo de precipitaciones en la Región Metropolitana, que se va a manifestar con mayor intensidad en la tarde… Concentrar miles de personas en un estadio es generar una situación de mucho riesgo”, cerró.