Mono Sánchez sacó la voz y recalcó que en el cuadro pirata sueña con sumar un nuevo título en el 2026.

Coquimbo Unido quiere seguir con su tranco firme en el 2026. El cuadro de Hernán Caputto recibe este sábado a Deportes Limache por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Rival que siempre es complicado, y que ahora llega con el objetivo de sumar puntos para asegurar Copa Sudamericana. Por lo mismo, no se fían del tomate mecánico.

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“Estamos bien preparados, es un rival difícil que ya hemos enfrentado varias veces. Es un equipo que se hace fuerte de visita”, lanzó fuerte y claro Diego Sánchez a Golazo RSB.

“Nosotros seguimos con nuestra postura de seguir ganando y quedar lo más alto en la tabla”, agregó el Mono que se transformó en viral está jornada por su curiosa defensa a los arqueros tras los dichos Rafa Olarra.

Coquimbo desafía a la ANFP, Colo Colo y Universidad de Chile: “Queremos la Copa Chile”

Pero Coquimbo Unido no solo piensa en el cierre de la Liga de Primera. El cuadro pirata también disputa la Copa Chile, y tras ganar la Supercopa y Copa de la Liga, sueña con un tercer título este 2026.

Aunque en la ANFP sueñan con una definición entre Colo Colo y la “U”. Lo que ya evidenció en más de una ocasión Pablo Milad. Pero en el aurinegro tienen todas las ganas de aguarles la fiesta y cerrar este año a lo grande.

Mono Sánchez quiere una tercera copa en este 2026

“Tenemos que seguir jugando con las mismas ganas, tenemos la Copa Chile y que también la queremos. Todos los partidos que quedan son importantes. Es lo que va quedando. Es la Copa que nos falta y vamos por ella”, sentenció el Mono Sánchez.

Cabe consignar que Coquimbo disputará las semifinales de Copa Chile ante Universidad de chile. El primer partido será el 3 de diciembre y la revancha el 10 de diciembre. El ganador se enfrentará al vencedor de la otra llave entre Colo Colo y O’Higgins.