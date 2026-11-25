Gonzalo Flores fue el encargado de reemplazar al “Mono” Sánchez y recalcó que van a trabajar los errores para no repetirlos ante la “U”.

Coquimbo Unido sufrió para eliminar a Unión La Calera. Pese a tener la ventaja de 2-0 en el partido de ida, en la revancha en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el cuadro cementero puso sobre las cuerdas al cuadro pirata.

Lo que se reflejó con la apertura del marcador de Matías Campos López. El ariete aprovechó una mala salida de Gonzalo Flores, y anotó la apertura del marcador al minuto 40 del primer tiempo. Por suerte para el aurinegro en el complemento apareció Facundo Pons que en el 70’ anotó la igualdad desde los doce pasos.

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Situación que generó el profundo mea culpa, especialmente de Flores que asumió las culpas por el error ante Calera. “Los que jugamos hoy, somos los que nos sacamos la chucha y queremos jugar un partido y hoy se vio reflejado. Nos costó un poquito, entramos medios dormidos, pero gracias a Dios pudimos hacer el gol”, lanzó tras el pitazo final.

Incluso abordó el delicado momento familiar que ha tenido que enfrentar a horas de asumir la titularidad por Copa Chile.

El error de Gonzalo Flores puso en riesgo la clasificación de Coquimbo a la semifinal de Copa Chile

“He pasado momentos difíciles. A este partido le doy un sabor extra. Mi hija fue operada hace dos días, viaje de urgencia a Santiago. Fue un partido especial para mí”, agregó el portero que reemplazó al “Mono” Sánchez en el arco de Coquimbo Unido.

Coquimbo ya piensa en la semifinal con la “U”

Pero en Coquimbo no se quedan estancados y ahora miran hacia el horizonte donde aparece Universidad de Chile. Las semifinales por Copa Chile se disputarán el 3 y 10 de diciembre. Por lo que hay que dar vuelta la página para lograr un nuevo batacazo.

“Al final son detalles, pero viene un rival duro donde no nos van a perdonar esos detalles. Estamos arriesgando un poco más. Son cosas que pasan. Mi juego es así, no lo voy a cambiar. Siempre estoy enfocado en mejorar”, sentenció Flores dejando en claro que el aurinegro buscará su tercera final en este 2026.