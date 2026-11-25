El Cacique tiene como gran objetivo a una joya del fútbol chileno, que incluso de plantó de igual a igual ante el Real Madrid, en España.

Colo Colo ya ratificó a Fernando Ortiz como entrenador y mientras alista renovaciones de jugadores, planifica también los refuerzos. Es ahí donde miran hacia Santiago Wanderers, una poderosa cantera del fútbol chileno.

El elegido es Cristóbal Ponce, mediocamipista ofensivo que brilló en las fuerzas básicas, jugó ante el Real Madrid en España y también con amplio paso por el primer equipo. Así lo destapó el periodista Coke Hevia.

“Colo Colo saca delantera por Cristóbal Ponce. Interesante proyecto en una posición donde necesitará tras la salida de Aquino”, informó el comunicador. Tras cartón, en Radio Pauta afirmó que albos y caturros “ya están saliendo” en términos de negociación por el acuerdo.

Así juega la joya que quiere Colo Colo

Cristóbal Ponce tiene 20 años y tras romperla en series menores de Wanderers, este año suma 24 encuentros en el primer equipo. Ahí ha anotado cuatro goles en la Primera B.

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El jugador dependerá ahora de cuándo termine el caturro su participación en la liguilla del ascenso para timbrar el acuerdo y estampar la firma. Y ahí, los del puerto la tienen difícil.

Santiago Wanderers perdió tres uno en la ida ante Deportes Recoleta y este jueves buscarán dar vuelta la llave, rumbo a semifinales. Ponce no jugó el duelo de ida, pero previo a eso venía siendo habitual titular.

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A sus 20 años, la nueva obsesión alba viene sumando participaciones en el primer equipo verde desde el 2024, donde tuvo siete apariciones. Hoy ya está consolidado como pieza clave y apunta a dar el salto al vigente campeón chileno.