Fotos en redes sociales hicieron explotar a la comunidad bullanguera, con dos delanteros que marcaron al club.

Los hinchas de Universidad de Chile se ilusionaron con imágenes en las redes sociales, donde ex jugadores azules están en el país lo que provocó una ola de comentarios.

Leandro Fernández mostró en sus plataformas, una vez que finalizó su participación en el torneo en Argentina con Defensa y Justicia, que anda visitando amigos en Chile.

Por lo mismo, no dudó en ir a la casa de Matías Zaldivia, su gran compañero en la U, donde compartieron una fotografía en las redes que dejó en éxtasis a los bullangueros.

Si bien no es primera vez que viene, una vez se concretó su salida de la U, tiene que ver con amistades, además porque en su tiempo como jugador bullanguero hasta se compró una casa en Santiago, teniendo en cuenta que tenía proyectado seguir por muchos años.

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Di Yorio se juntó con Nico Ramírez

Otro que apreció fue Lucas Di Yorio, quien publicó una foto compartiendo con un compañero de Universidad de Chile en las redes sociales y se llenó de comentarios.

Todo, porque el ex goleador de los azules aparece junto a Nicolás Ramírez, miembro del actual plantel del técnico Fernando Gago, en una postal que ambos compartieron.

Fotos que han marcado a los azules quienes están conformado el plantel para la temporada 2027 y donde, más de algún hincha, todavía tiene en su mente el regreso de ambos a la U.

Mira las fotos: