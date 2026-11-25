Johnny Herrera saca la voz por el mundo bullanguero y asegura que la U debe ofrecer un monto millonario, pero acorde al mercado nacional.

Uno de los grandes rumores que se tomará el mercado de fichajes para 2027 tiene que ver con Alexis Sánchez, donde ya está sonando como una alternativa tanto para Colo Colo como en Universidad de Chile.

Una posible salida del Montreal, club que fue puesto a la venta y terminó último en su conferencia en la MLS, abre la ilusión, aunque los montos para convencerlo parecieran ser el problema.

Todo porque se ha revelado que el tocopillano gana una que supera los 200 millones mensuales, lo que lo deja fuera de cualquier planificación en el fútbol chileno.

Pero es desde el lado bullanguero que se abren para una propuesta que pueda dejarlo satisfecho, al nivel de Chile, pero con un monto que sea un enganche para Alexis: 50 millones.

Alexis Sánchez vuelve a sonar en la U e ilusiona a los hinchas.

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“Yo le ofrezco 50 millones al mes”

Fue Johnny Herrera el hincha de Universidad de Chile quien se atrevió a dar una propuesta para convencer a Alexis Sánchez, de manera de que se decida a vestirse de azul y ser un refuerzo bombástico.

“Le quedan seis meses de contrato… Yo le ofrezco 50 millones al mes para que se venga a la U”, comentó el comentarista deportivo en TNT Sports, abriendo la ilusión.

En ese sentido, el ex portero y capitán de los azules asegura que hay que hacer la propuesta, más allá de las diferencias salariales con otros mercados, pero que por su edad, es difícil que tenga otras opciones.

“¿Qué otro equipo del mundo, que realmente lo quiera, podría pagarle esa cantidad? Para mí, se fue a Montreal porque era el club que más le ofrecía. En Sevilla ganaba menos de la mitad”, finalizó.