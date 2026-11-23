La página del Sindicato de Futbolistas de la liga estadounidense publicó los sueldos de todos sus futbolistas. El tocopillano está muy lejos de los mejor pagados.

En momentos donde el nombre de Alexis Sánchez comienza a ligarse con un hipotético regreso al fútbol nacional, ya sea en Universidad de Chile o en Colo Colo, desde la Major League Soccer (MLS) lanzaron una información que cayó como balde de agua fría en nuestro país.

Es que desde el Sindicato de Futbolistas de la liga estadounidense (MLSPA) entregaron su informe anual donde revelan los sueldos de todas sus figuras, desde las más destacadas hasta los suplentes del suplente, con brutales diferencias.

En este reporte, se muestra que Alexis Sánchez recibe por parte del CF Montreal un sueldo por temporada de US$2.965.000 dólares, de los cuales tiene garantizados recibir US$2.640.000. Si hacemos el cálculo fácil, mensualmente recibe en su equipo de MLS una cifra superior a los $220 millones de pesos.

Si bien indudablemente es el chileno mejor pagado en la competición, está en una escala muchísimo menor de los sueldos más altos a nivel global, donde el mayor le pertenece al argentino Lionel Messi, que percibe por campaña US$28.3 millones de la moneda estadounidense.

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MLS revela el millonario sueldo de Alexis Sánchez

Por debajo de La Pulga aparecen el polaco Robert Lewandowski, que en Chicago Fire percibe US$19.51 millones, el francés Antoine Griezmann con US$13.9 millones en Orlando City, y el surcoreano Heung-min Son con US$11.1 millones en Los Angeles FC.

Si hablamos de los futbolistas chilenos que hoy juegan en la MLS, quien se “acerca” a Alexis es el central Paulo Díaz que en Atlanta United gana US$1.320.000 por temporada y el delantero Gonzalo Tapia con US$1.149.333 en Columbus Crew.

En el otro extremo de los nacionales, el futbolista que menos sueldo recibía en la liga estadounidense era el arquero Thomas Gillier, que en su paso por Montreal apenas le pagaban US$550 mil de la moneda americana.

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En síntesis