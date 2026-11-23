Hay bastante polémica por el pelotazo en el rostro que le dio el argentino al chileno. El juez Allen Chapman justificó su decisión de no echarlo.

Gonzalo Tapia dio la vuelta al mundo por una jugada protagonizada con Lionel Messi, donde este le dio un pelotazo en la cara. Era clara agresión, pero el árbitro no lo consideró así.

En el primer duelo entre Columbus Crew e Inter Miami por los playoffs de la MLS, el equipo del formado en Universidad Católica dio un golpe de autoridad y ganó por 3-0 en condición de visita. El chileno fue la gran figura al anotar en dos oportunidades.

La explicación del árbitro

Además de los goles de Gonzalo Tapia, la jugada que llamó la atención de todos fue la que protagonizó el jugador de Chile con Lionel Messi. El argentino intentaba sacar un lateral, pero el atacante de Columbus Crew quiso ganar unos segundos. Ahí, el ex capitán de Argentina le dio un pelotazo en la cara.

Tapia cayó al suelo con claras muestras de dolor. Todo el equipo del chileno pedía la tarjeta roja, pero el árbitro Allen Chapman puso amarilla para ambos futbolistas involucrados. Una decisión que ha despertado polémica y que otra vez pone sobre la mesa el supuesto favoritismo que goza Messi en la MLS.

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Luego del encuentro, la controversia se instaló a nivel mundial. La acción se tomó los principales sitios deportivos del planeta, donde muchos exigían la roja. Finalmente, fue el propio Allen Chapman quien salió a justificar su decisión de no echar a Lionel Messi.

“La fuerza empleada fue mínima y la acción no alcanzó el nivel de conducta violenta“, indicó Chapman. Su explicación solo apagó el fuego con bencina. Lo cierto, es que Messi ha acumulado varias polémicas en Estados Unidos por actitudes de este tipo.

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La revancha entre Columbus Crew e Inter Miami será este viernes 27 de noviembre. Vale recordar que el formato de esta ronda de la MLS es al mejor de tres. Es decir, no importa la diferencia de gol, sino que quien gane primero dos partidos. Si el equipo de Tapia vence, eliminará al club de Messi. Si hay empate, hay penales para determinar al ganador. Si triunfan las Garzas, habrá tercer encuentro de desempate.