El King ocupó sus redes sociales para caerle a periodista ex TVN, quien le dio con todo por su postura contra el presidente de Blanco y Negro.

Arturo Vidal ha sido el tema de las últimas semanas en el Colo Colo campeón. La tardanza en su renovación ha dejando una evidente molestia en el jugador, quien ha lanzado dardos contra Aníbal Mosa y su postura de esperar para resolver su situación.

Durante el programa Todo es Cancha, el periodista Francisco Eguiluz criticó el accionar del King. El comunicador ex TVN le tiró las orejas al capitán albo diciendo que “si no es por Mosa, Vidal no estaría en Colo Colo, nunca hubiera vuelto porque nadie lo quería en Colo Colo”.

“Tirarle la caballería encima al único que te apoyó, el colmo po’. Entiendo la desesperación por la renovación, entiendo que necesita esa plata además, pero con Mosa no, peléate con otro. Por esa plata podí traerte un gallo mejor que Vidal”, dijo Eguiluz.

Vidal responde el dardo

En publicación hecha por Todo Balón, Arturo Vidal ocupó su cuenta de Instagram para contestar a Francisco Eguiluz. El King ironizó con el estatus del comunicador, quien también es asumido hincha de U de Chile.

“¿Y este personaje quién es?”, tecleó el capitán albo, junto a emojis riéndose. Vidal no ha querido volver a referirse a la polémica por su renovación, aunque mandó otro palo el pasado domingo.

Luego de llegar a apoyar al equipo en el 3-0 ante U Católica, el King la dejó boteando y avisó que “ustedes saben que estoy tranquilo, yo se los dije que voy a jugar un año más”.

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“Voy a seguir esperando que termine aquí los partidos con Colo Colo, y espero que sea con otra copa más, y lo que venga para mí, todo va a ser bueno”, explicó, dejando en el aire su futuro en el Cacique.