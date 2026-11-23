Arturo Vidal encuentra que Aníbal Mosa aparece mucho en los medios mientras espera que lo cite a una reunión para renovar su contrato en Colo Colo. El presidente quiere que el King siga, pero no a cualquier costo.

Arturo Vidal se mostró de buen ánimo en el Monumental al hablar con la prensa luego del triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica. A pesar de no haber jugado por una lesión en su tobillo, su felicidad era total.

Eso a pesar de que está en duda su continuidad para el próximo año, pues termina su contrato y aún no tiene conversaciones con Aníbal Mosa u otro dirigente para extender el vínculo con el club de sus amores.

Al ser consultado si esta semana podrá conversar con el Cacique, comentó que no es su responsabilidad. “Eso no lo hago yo, lo mío es entrenar, prepararme y si se da, se da. Pero feliz”, confesó.

Arturo Vidal espera renovar en Colo Colo

El palo de Vidal a Mosa por su renovación y la mirada del presidente

Luego vino el palo a Mosa. “¿Habló de nuevo? Él sabe que debe dar el pie. Yo estoy muy tranquilo, jugaré un año más, espero ahora terminar jugando en Colo Colo, ganar otra copa más y lo que venga va a ser bueno”, indicó Vidal.

Además el ex Barcelona señaló que se enfocará en el presente. “Para mí es importante el día a día, lo estoy pasando bien, el equipo ganó de nuevo. Tenemos varios días para preparar el partido contra O’Higgins que va a ser duro, ellos deben salvar el año”, contó el King.

También entiende que su final como futbolista está cerca. “Sé que me queda poco, ya estoy en Chile, tengo proyectos por delante y no me preocupa si es un año más (el que juega)”, manifestó.

Eso sí, sabe que pega no le va a faltar. “Hay muchos que quieren jugar conmigo, hice una carrera maravillosa y quiero disfrutar hasta el último partido. Después veremos lo que hago”, sentenció.

Aníbal Mosa señaló que en el Cacique lo principal era renovar a Fernando Ortiz, lo que se concretó a fines de la semana pasada. Dijo que luego de eso renovarán jugadores y Vidal está primera en esa lista.

Su intención es que el King se quede en el Cacique, pero entiende que es uno de los sueldos más altos del plantel y entiende que deben llegar a un acuerdo económico que sea satisfactorio para ambas partes.