El Cóndor se proclamó campeón luego de vencer a Brujas de Salamanca y tomará el lugar de Rangers en Primera B.

Una locura total se vivió en Los Andes, luego de que se concretara el ascenso de Trasandino a Primera B tras salir campeón del torneo de Segunda División.

El Cóndor venció como visitante 3-2 a Brujas de Salamanca y llegó a 21 unidades tras 11 partidos disputados, sacándole cuatro de ventaja a Deportes Linares, su más cercano perseguidor.

Los goles del campeón fueron anotados por Matías Silva, Javier Quiñones y un autogol de Juan Pablo Miño. Llegaron a estar 3-0 arriba, pero dos descuentos del local le pusieron emoción al encuentro.

Trasandino celebra su título

Una racha de cuatro partidos seguidos ganados es la que enrieló el elenco de la V Región, lo que le permitió consagrarse como el mejor de la temporada y tomar el lugar de Rangers en la B.

La ayuda que tuvo Trasandino desde la ANFP

Trasandino además se vio beneficiado en el escritorio, por el castigo que recibió Santiago City por parte de la ANFP, elenco que iba puntero al momento de la sanción y que terminó desafiliado. Además, perdió 4-0 ante Osorno.

El elenco campeón no juega en Primera B desde 1991, por lo que la algarabía entre sus hinchas es total por poder ver a la escuadra en la segunda categoría tras 35 años.

ver también Pese a la horrible campaña: Rangers fue el club que más público llevó en la Primera B 2026

De esta manera se reeditará un viejo clásico del fútbol chileno que hace mucho tiempo no se daba en el profesionalismo, pues jugarán el 2027 San Felipe contra Trasandino.