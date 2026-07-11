Tragedia en el futbol chileno: fallece joven jugador de 16 años

El lamentable hecho fue informado por Trasandino durante la jornada de este sábado. “Estamos profundamente conmocionados”, recalcaron.

Un lamentable hecho afecta al fútbol chileno y pone en jaque a uno de los clubes más queridos del ascenso. Esto debido a que Trasandino de Los Andes informó el sensible fallecimiento de Emilio Beiza de tan solo 16 años.

A través de un comunicado, el elenco de la segunda división lamentó la partida de una de sus jóvenes promesas en las inferiores, que se desempañaba en la categoría sub 16 y como referente de sus compañeros. “Uno de los nuestros ha partido tempranamente, dejando un vacío imposible de llenar”, indicaron.

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“Un joven ejemplar, responsable, gran compañero, líder de su categoría y capitán de nuestra Sub-16”, destacaron sobre el “Emi” que siempre destacó por su liderazgo y gran rendimiento dentro de la cancha.

“En este momento de inmenso dolor, enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo lleno de fuerza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a toda la comunidad que hoy llora su partida”, expresó Trasandino.

Trasandino despide a joven promesa de 16 años

El Sindicado de Futbolistas Profesionales de Chile también se refirió al terrible hecho que enluta el balompié nacional. “Lamentamos profundamente la temprana partida de Emilio Beiza Araya, joven líder y capitán de la Sub-16 de Trasandino”, detallaron por su cuenta oficial.

“Como gremio nos unimos al inmenso dolor de esta pérdida. Queremos enviar nuestras más sentidas condolencias, un abrazo fraterno y mucha fuerza a su familia, a sus compañeros de serie, a toda la institución y a la hinchada del “Cóndor” en este difícil momento”, agregó el SIfup. Cabe consignar que clubes del fútbol chileno también han enviado mensajes de apoyo a la institución de Los Andes.

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El hecho se registró en la comuna Calle Larga durante está madrugada. Carabineros rápidamente llegó al lugar y ahora se investigan las causas del deceso. Mientras tanto, Trasandino disputó el partido por segunda división ante Brujas de Salamanca. En la previa al pitazo inicial, se realizó un minuto de silencio en honor al joven jugador.