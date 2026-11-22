El jugador del Conce fue detenido luego de un hecho que definió como un "malentendido" tras el partido entre su equipo y Huachipato en Talcahuano. Esta fue la versión de Montecinos.

Joaquín Montecinos protagonizó una detención durante la tarde de este domingo 22 de noviembre en Talcahuano luego del empate entre Deportes Concepción y Huachipato en el Estadio CAP. La Fiscalía del Biobío confirmó que el futbolista fue aprehendido en flagrancia por presuntas ofensas a un carabinero que se encontraba de servicio.

El episodio ocurrió cerca de las 14:30 horas en las inmediaciones del recinto acerero. De acuerdo con los antecedentes conocidos, un funcionario regulaba el tránsito en la intersección de avenida Desiderio García con calle Pisagua cuando Montecinos consultó si podía efectuar un viraje en U.

Presuntamente, el carabinero le indicó que debía realizar la maniobra por calle Iquique. Según la versión policial recogida por la prensa, el jugador lila habría reaccionado con insultos. Y continuó su marcha pese al requerimiento del uniformado. Otros reportes añaden una negativa a someterse a un control de identidad.

Joaquín Montecinos tuvo una jornada en la que terminó detenido. (Eduardo Fortes/Photosport).

De hecho, radio Bío Bío reportó eso: que “fue aprehendido en flagrancia por desobedecer las órdenes de uniformados, negarse a un control de identidad y ofensas”. El vehículo fue interceptado a algunas cuadras del estadio, según reportó Meganoticias.

Y el futbolista terminó detenido. Horas más tarde recuperó su libertad. Montecinos había estado presente en el empate 0-0 entre el Huachi y el León de Collao, aunque no sumó minutos en la fecha 28 de la Liga de Primera 2026, donde el equipo de Fernando Díaz lucha por un cupo internacional.

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La versión de Joaquín Montecinos tras la detención

Joaquín Montecinos se refirió a la detención a través de sus redes sociales y calificó lo ocurrido como un “malentendido”. El atacante explicó que se encontraba estacionado en un lugar indebido y reconoció que el funcionario policial cumplía con su trabajo.

“Hoy, afuera del Estadio CAP, hubo un malentendido con un carabinero. Él estaba haciendo su trabajo como corresponde y yo me había estacionado en un lugar indebido“, señaló el futbolista de Deportes Concepción en una historia de Instagram.

Montecinos agregó que en ese momento realizaba un cambio de conductor y compartía fotografías con algunos hinchas. “Se realizó un procedimiento policial normal”, sostuvo, antes de confirmar que el episodio ya había terminado y que se encontraba nuevamente en su domicilio.

Captura Instagram.

Finalmente, el delantero agradeció los mensajes recibidos durante la jornada: “Ya está todo bien y estoy en casa junto a mi familia”. Los reportes conocidos hasta ahora sólo consignan que recuperó su libertad horas después del procedimiento y no entregan antecedentes sobre una eventual formalización.

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