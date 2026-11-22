Nicolás Peranic, portero y referente de los Canarios, dejó claro que a los 41 años le ha sorprendido mucho un atributo del sanantonino como entrenador. "Me pasó con muy pocos cuerpos técnicos", lanzó.

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Nicolás Peranic es el capitán de San Luis de Quillota y en la fecha 30 de la Primera B le dedicó agradecimientos a Humberto Suazo. Eso fue porque el DT le devolvió la titularidad en el duelo que terminó con una agónica victoria ante San Marcos de Arica.

El sensacional tiro libre de Guillermo Avello inclinó la balanza a favor de los Canarios. Y de paso, le dio una alegría a Peranic, quien dejó la titularidad en manos de Fernando Abarzúa durante gran parte de la campaña. Una importante lesión marginó al experimentado golero de 41 años.

Y en ese contexto, con la derrota frente a Cobreloa por penales recién consumada, el golero desclasificó la principal virtud que ve en el DT sanantonino. “No deja que nadie baje la guardia. El que lo hace, cagó”, apuntó Peranic con mucha sinceridad.

Nicolás Peranic en acción ante Cobreloa. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Va para afuera. Eso es muy rescatable, no pasa siempre. Nos ha tenido todo el año en puntitas de pie. El que está mejor, juega”, manifestó el guardavallas, quien tiene una vasta experiencia en el fútbol chileno: jugó en Deportes Melipilla, Universidad Católica, O’Higgins y San Marcos de Arica.

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Para el capitán de San Luis de Quillota, la idea que Humberto Suazo implantó en el equipo ha servido muchísimo. De hecho, se aferró a su experiencia para comentar que es algo inusual. “Yo estoy viejo ya en esto”, manifestó Nicolás Peranic.

Humberto Suazo en la banca de San Luis vs Cobreloa. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Me ha pasado con muy pocos cuerpos técnicos”, afirmó Peranic, exarquero de Magallanes y varios equipos del ascenso en Argentina. Como Sportivo Italiano, Almagro, Lamadrid y Acasusso, entre muchos otros. Según el golero, no existen los favoritismos en el staff del Chupete.

Y eso ha sido fundamental, según él, durante este 2026. “La competencia interna nos hace poder competir. Lo que hagamos nosotros es más importante que lo que haga el resto. Por ahí vamos”, sentenció Peranic, quien tiene el apetito voraz de conseguir el boleto a la élite del fútbol chileno en la Liguilla de Ascenso.

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