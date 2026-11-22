El Fantasista cuestionó el festejo de los jugadores loínos, quienes cargaron contra el DT de San Luis.

El título de Cobreloa tuvo una inesperada polémica fuera de la cancha, la cual involucra a Humberto Suazo y que no agradó para nada a David Pizarro, quien manifestó su rechazo.

Los Loínos vencieron a San Luis de Quillota en la final de la Primera B. Luego de igualar 0-0, Hugo Araya fue el héroe de los calameños al atajar dos penales en la definición desde los 12 pasos. De esta manera, la alegría de los Zorros del Desierto era total.

Pizarro defiende a Suazo

Una vez que Cobreloa ya tenía asegurado el título, los jugadores dieron rienda suelta a su felicidad y como pasa en estos tiempos, transmitieron todo en redes sociales. Ahí se pudo apreciar un gesto que generó repudio en el ambiente del fútbol chileno.

Pese a que la final no tuvo grandes polémicas, el plantel loíno comenzó a cantar contra Humberto Suazo. Chupete es el entrenador de San Luis y un histórico de la selección chilena, por lo que no se entendía mucho el motivo de esta burla hacia el ex delantero.

ver también Campeón con Cobreloa se disculpa tras cánticos e insultos hacia Humberto Suazo: “Es parte del show”

Uno que puso el grito en el cielo fue David Pizarro. El Fantasista, que compartió con Suazo en la selección chilena, no le agradó el gesto de los jugadores de Cobreloa y les dio un buen tirón de orejas por esta nefasta actitud en la victoria.

“Esto es todo lo que no se tiene que hacer en el fútbol profesional. Por ahí no es muchachos”, escribió Pizarro en una historia de Instagram. En general la actitud del plantel de los Zorros del Desierto fue criticada debido a que no habría provocación alguna que justifique el cántico contra Chupete.

Imagen: Instagram

Finalmente Vicente Conelli, delantero de Cobreloa, salió a pedir perdón a modo personal por la situación. El atacante explicó que solo se trató del calor propio del momento y no de algo personal contra un personaje que despierta tanto cariño transversal como Chupete Suazo.