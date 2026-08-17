El Fantasista expresó su admiración por una de las grandes revelaciones del fútbol chileno en este 2026.

Universidad de Chile vive un buen momento en la Liga de Primera. Una de sus grandes figuras no estaba en los planes de nadie, pero incluso conquistó al mismísimo David Pizarro.

El Romántico Viajero venció a Deportes Limache por 3-1. Luego de comenzar abajo en el marcador, los dirigidos por Fernando Gago remontaron gracias a las anotaciones de Fabián Hormazábal, Agustín Arce y Gonzalo Reyna. Ahora esperan por el Superclásico.

Las flores de David Pizarro

Universidad de Chile pasa por su mejor rendimiento desde la llegada de Pintita. Si bien están a 10 puntos del líder Colo Colo, han ido de menos a más y llegan al próximo Superclásico con la moral por las nubes. Una de las claves está en el mediocampo.

Recién llegado al CDA, Fernando Gago decidió darle la camiseta de titular a Lucas Barrera. El argentino de 20 años no había ni debutado en el profesionalismo, pero el ex Real Madrid se la jugó por el oriundo de Neuquén por sobre un seleccionado paraguayo como Lucas Romero. La apuesta le ha salido bien.

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Barrera se ha consagrado como una de las grandes figuras de Universidad de Chile, siendo el relojito del mediocampo del Bulla. Uno que bien conoce el puesto y al club, como David Pizarro, se deshizo en elogios para el argentino que se consolida en el León.

“Qué lindo juega este muchacho. Vamos arriba la gente joven”, escribió el Fantasista en Instagram. El ex Inter de Milán, Roma, Manchester City y Fiorentina, entre otros, está encantado con las condiciones de la nueva perla del Romántico Viajero.

Imagen: Instagram

Lucas Barrera ha jugado 21 partidos en este 2026 y suma 2 asistencias. Es titular indiscutido para Fernando Gago y vivirá su primer Superclásico. Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo el próximo domingo 23 de agosto a las 15:30 horas, en el Estadio Nacional.